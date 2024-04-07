أضرار الإفراط في شرب المياه على السحور

الوكيل الاخباري- يحرص البعض على تناول كمية وفيرة من المياه بعد تناول وجبة السحور ظنًا منهم بذلك أنهم لن يشعرون بالعطش خلال ساعات الصيام، إلا أن الإفراط في تناولها قد يحمل بعض الأضرار للجسم.

اضافة اعلان

في السياق التالي يوضح "الكونسلتو" أضرار الإفراط في تناول المياه بعد تناول وجبة السحور حسبما ذكره الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي.



أضرار الإفراط في شرب المياه أثناء وجبة السحور



أوضح استشاري الصحة العامة، أن تناول المياه أثناء السحور مهم للغاية، حيث يساعد ذلك الجسم على طرد السموم والبكتيريا المحاصرة بداخله، لكن دون استهلاك كميات كبيرة منه.



وأضاف حتة، أن الإفراط في تناول الماء بعد تناول وجبة السحور، قد يؤدي إلى التعرض لحالة صحية تسمى تسمم الماء، مشيرًا إلى أنها تنجم عن انخفاض تركيز الأملاح في الجسم نتيجة خروجها من البول أثناء طرد الجسم للكمية الزائدة من الماء.



وأكد حتة، أن الإفراط في الماء يُحدِث اضطرابًا في مستويات المعادن بالجسم، حيث يؤدي إلى نقص الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم عن المعدل الطبيعي، بالإضافة إلى الخلل الذي يسببه للهيموجلوبين وسكر الدم.



وأشار إلى أنه يختلف احتياج الجسم اليومي من شرب الماء حسب النوع والعمر، لافتًا إلى أن الرجال من سن 19 إلى 30 عامَا يحتاجون 3.7 لترًا من الماء، بينما النساء من 19 إلى 30 عامًا يحتاجون 2.7 لتر من الماء.