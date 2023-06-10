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السبت، 10-06-2023 01:56 م

5 مشروبات من الضرر تناولها في الصيف .. ما هي؟

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الوكيل الإخباري- يسعى كثيرون إلى البحث عن المشروبات التي تروي العطش في الطقس الحار، ولكن هناك بعض المشروبات التي يجب الحذر من تناولها في الصيف لأنها تسبب الجفاف.

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إليك بعض المشروبات التي يجب تجنبها في الصيف منعًا للتعرض للجفاف وفقًا لما ذكره موقع adventisthealth"".


１- الصودا:
يجب تجنب تناول مشروب الصودا، لأنه يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية وسوء صحة الأسنان، بالإضافة لحدوث الجفاف بالجسم.


２- عصير المانجو
مشروب المانجو من المشروبات التى تزيد من العطش في الصيف لما تحتوي عليه من أملاح شديدة، وترفع من حرارة الجسم وتؤدي إلى الإصابة بمشكلات بالجهاز الهضمي، والإصابة بالإسهال.


３- مشروبات الطاقة والكافيين
يؤدي الإفراط من تناول مشروبات الطاقة والكافيين، إلى عدم انتظام ضربات القلب وزيادة ضغط الدم، بالإضافة لزيادة نسبة السكر الموجود في مشروبات الطاقة أيضًا، لذا يجب الحذر من تلك المشروبات وعدم الإفراط في تناولها.


４- المثلجات
يجب عدم الإفراط في تناول المثلجات، في الطقس الحار، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكريات، مما يزيد من خطر الإصابة بالسمنة ومرض السكري، لذا يجب تجنبها.


５- عصير الليمون
يساعد عصير الليمون على التخلص من العطش في الصيف؛ لأنه من الحمضيات التي تروي العطش، بالإضافة إلى أنه يحتوي على بعض فيتامين سي الذي قد يزيد المناعة، ولكن فيتامين سي الموجود في الليمون أقل بكثير من 1000 مجم الموصى به للفوائد الصحية.

 

مصراوي

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