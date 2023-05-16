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الثلاثاء، 16-05-2023 04:11 م

أيهما أفضل للرياضة.. العدسات اللاصقة الصلبة أم اللينة؟

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الوكيل الإخباري- قالت جمعية الرؤية الجيدة إن اختيار العدسات اللاصقة أثناء ممارسة الرياضة يتوقف على نوع الرياضة، موضحة أن الصلبة مناسبة لقوة التحمل، مثل الركض، وركوب الدراجات الهوائية، وصعود الجبل.

وقالت إن الرياضات الشاقة تفرض إمداد العين بالأكسجين على نحو كاف، وأن العدسات الصلبة تسمح بنفاذ المزيد من الأكسجين مقارنة مع اللينة.

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وأضافت أنه عند ممارسة الرياضة في الصالات المغطاة مثل كرة اليد، أو الكرة الطائرة، تميل العين إلى الجفاف، بسبب الهواء الخانق داخلها، مشيرة إلى أن العدسات الصلبة أفضل من اللينة في هذه الحالة أيضاً لأنها تسلب السائل من العين بدرجة أقل من العدسات اللينة.


أما في الرياضات المائية مثل السباحة والغوص والتزلج على الماء، فإن العدسات اللينة أفضل، لأنها تستقر على العين على نحو أكثر ثباتاً، ويقل خطر فقدانها أثناء ممارسة الرياضة.

 

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