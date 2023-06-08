انتبه .. 5 علامات تتطلب منك شرب الماء فوراً

الوكيل الإخباري- الماء من العناصر الضرورية لصحة الأشخاص، وبالتالي فإن نقص الماء بالجسم قد يتسبب في حدوث بعض المشاكل الصحية، لذلك يجب الانتباه جيدًا لأي علامات تظهر على الجسم إذا كنت تشرب القليل من الماء.



نستعرض في التقرير التالي أبرز العلامات التي تكشف نقص الماء بالجسم، وفقًا لما ذكره موقع "WebMD".

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علامات نقص الماء في الجسم



1-الشعور بالعطش

الشعور الدائم بالعطش أحد العلامات الرئيسية لنقص كمية الماء في الجسم، وبالتالي يتعرض الشخص لجفاف الفم وصعوبة البلع، لذلك يجب الحرص دائمًا على شرب كمية كافية من الماء وتجنب الشعور بالعطش لفترات طويلة.



2-تغير لون البول

عادًة ما يكون لون البول الطبيعي هو الأصفر الفاتح، وبالتالي إذا ظهر لون البول بالأصفر الداكن فإن هذا يدل على نقص الماء بالجسم وزيادة العناصر الأخرى مما قد يؤثر بشكل سلبي على الكلى لذلك يجب الحرص على تناول ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء في اليوم.



3-الصداع

الماء يؤثر بشكل واضح على كافة أعضاء الجسم بما في ذلك صحة الدماغ، وبالتالي نقص مستويات الماء بالجسم يتسبب في الشعور بالصداع، وذلك نتيجة نقص مستويات الأكسجين التي تصل إلى الدماغ، وبالتالي يجب الحرص على تناول ما يكفي من الماء فكلما زادت مستويات الماء قل الشعور بالصداع.



4-جفاف البشرة

أثبتت نتائج بعض الدراسات، أن نقص مستويات الماء تظهر بشكل واضح على البشرة وتعتبر من العلامات الأولى، وبالتالي زيادة التشقق والجروح في بعض الحالات، لذلك يجب الحرص على تناول كمية كبيرة من الماء للحصول على ترطيب كافي ومنع جفاف البشرة.



5-الدوخة

قد يشعر بعض الأشخاص بالدوار دون الإصابة بأي مشاكل صحية، ما يشير إلى نقص كمية الماء بالجسم نتيجة انخفاض حجم الماء وبالتالي انخفاض ضغط الدم، لذلك يجب الحرص على تناول ما يكفي من الماء للسيطرة على هذه المشكلة خاصًة لدى كبار السن.







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