الخميس 08-06-2023
الوكيل الاخباري

اللجنة الأردنية الجزائرية تلتئم في عمان الأسبوع المقبل

الخصاونة يؤكد أهمية اجتماع اللجنة الإقليمية لمنظمة السياحة في الأردن

شؤون القدس: مخطط تقسيم الأقصى خطير للغاية

الصندوق الهاشمي لتنمية البادية يطلق فعاليات مهرجان الجميد والسمن غدا

المركزي الأردني يطرح أذونات خزينة بقيمة 200 مليون دينار

هيئة النقل البري في جرش تسمح لـ12 مركبة عمومية بالعمل تكسي أصفر

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

التربية تدعو مئات المرشحين لإشغال وظيفة معلم - أسماء

القبض على تاجر مخدرات مُصنف بالخطير في الرويشد

صالات الافراح: 60% تراجع بالحجوزات ونعاني من تغول المزارع والشاليهات الخاصة

الخميس، 08-06-2023 10:33 ص

انتبه .. 5 علامات تتطلب منك شرب الماء فوراً

tbl_articles_article_25014_53f96fa0f-50a6-439c-be83-ee72fd639dd2


الوكيل الإخباري- الماء من العناصر الضرورية لصحة الأشخاص، وبالتالي فإن نقص الماء بالجسم قد يتسبب في حدوث بعض المشاكل الصحية، لذلك يجب الانتباه جيدًا لأي علامات تظهر على الجسم إذا كنت تشرب القليل من الماء.

نستعرض في التقرير التالي أبرز العلامات التي تكشف نقص الماء بالجسم، وفقًا لما ذكره موقع "WebMD".

اضافة اعلان


علامات نقص الماء في الجسم


1-الشعور بالعطش
الشعور الدائم بالعطش أحد العلامات الرئيسية لنقص كمية الماء في الجسم، وبالتالي يتعرض الشخص لجفاف الفم وصعوبة البلع، لذلك يجب الحرص دائمًا على شرب كمية كافية من الماء وتجنب الشعور بالعطش لفترات طويلة.


2-تغير لون البول
عادًة ما يكون لون البول الطبيعي هو الأصفر الفاتح، وبالتالي إذا ظهر لون البول بالأصفر الداكن فإن هذا يدل على نقص الماء بالجسم وزيادة العناصر الأخرى مما قد يؤثر بشكل سلبي على الكلى لذلك يجب الحرص على تناول ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء في اليوم.


3-الصداع
الماء يؤثر بشكل واضح على كافة أعضاء الجسم بما في ذلك صحة الدماغ، وبالتالي نقص مستويات الماء بالجسم يتسبب في الشعور بالصداع، وذلك نتيجة نقص مستويات الأكسجين التي تصل إلى الدماغ، وبالتالي يجب الحرص على تناول ما يكفي من الماء فكلما زادت مستويات الماء قل الشعور بالصداع.


4-جفاف البشرة
أثبتت نتائج بعض الدراسات، أن نقص مستويات الماء تظهر بشكل واضح على البشرة وتعتبر من العلامات الأولى، وبالتالي زيادة التشقق والجروح في بعض الحالات، لذلك يجب الحرص على تناول كمية كبيرة من الماء للحصول على ترطيب كافي ومنع جفاف البشرة.


5-الدوخة
قد يشعر بعض الأشخاص بالدوار دون الإصابة بأي مشاكل صحية، ما يشير إلى نقص كمية الماء بالجسم نتيجة انخفاض حجم الماء وبالتالي انخفاض ضغط الدم، لذلك يجب الحرص على تناول ما يكفي من الماء للسيطرة على هذه المشكلة خاصًة لدى كبار السن.


الكونسلتو الطبي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
stroke

شراب شائع ومحبوب يقي من السكتة الدماغية المفاجئة !

3-أنواع-من-صداع-الرأس..-أيهم-يصيبك؟

هل تعاني من الصداع المستمر ؟ .. اليك هذه الطريقة !

1835533

حذار.. هذا المحلي الاصطناعي يدمر حمضك النووي !

Ginger-and-Lemon-tea

ما تأثير شرب كوبين من الكركم يومياً ؟

طط

عرض شائع في القدمين .. يحذر من أمراض خطيرة

7

تعرف على أضرار الشاي المغلي

أخبار متعلقة
tbl_articles_article_31938_679ca8ce467-d08f-46e8-bb12-ecf745b4ef99

انتبه .. 8 علامات تخبرك بأن كبدك في خطر

2020_9_18_15_55_29_502

طبيب يكشف أول علامات الاصابة بالسكري

سكر

5 علامات مفاجئة قد تعني الإصابة بمرض السكر..منها الحكة

201903190249164916

أعراض نقص السكر في الدم

علامات_تدل_على_عدم_تقديرك_لنفسك

7 علامات واضحة لتدني تقديرك لذاتك.. وهكذا تتغلب على ذلك الشعور

2023_4_13_20_48_19_46

ارتفاع الكوليسترول .. علامات تظهر على القدمين