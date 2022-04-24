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الأحد، 24-04-2022 02:26 م

6 أطعمة تقاوم الشعور بالعطش

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الوكيل الإخباري - يتطلب صيام فترات طويلة في شهر رمضان تعويض الجسد عن فقدان كميات كبيرة من الماء، من أجل تفادي أي مشكلة صحية.

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وينسى أغلبنا تناول المياه خلال الفترة من الإفطار وحتى السحور ويكتفي بشرب كميات كبيرة على مائدة السحور، وهو سلوك خاطئ لا ينصح به الأطباء.


وقدم موقع "كليفلاند كلينيك" البريطاني حلاً للشعور المتواصل بالعطش، في الأطعمة التالية.

 

1- الخيار
يحتوي الخيار على 95% من مكوناته ماء، وله خصائص تقاوم الالتهاب ويساعد على التخلص من نفايات الجسم وتقليل تهيج البشرة.
وبالإضافة إلى تناوله في وجبة السحور، يمكن تجميده في الفريزر وتقطيعه واستخدامه على العين للتخلص من الانتفاخات وتقليل التجاعيد.

 

2- الكرفس
يحتوي الكرفس على 95% من مكونه ماء أيضاً، وهو غني بفيتامين كي والبوتاسيوم وقليل السعرات الحرارية، ويمكن تناوله بطرق كثيرة منها تقطيعه على السلطة.

3- خس آيس بيرج

يمنح تناول خس الآيس بيرج الجسم شعوراً بالترطيب خاصةً في فترة الصيف، ويمكن تناوله بمفرده أو على السلطة.

4- الكوسة
تحتوي الكوسة على 95% من تكوينها ماء، إضافة إلى احتوائها على عناصر مضادة للأكسدة، وهي مفيدة جداً لصحة العين ومقاومة العطش.

5- البطيخ

يحتوي البطيخ على 91% من تكوينه ماء، ويمتلك القدرة على حماية البشرة من تأثير أشعة الشمس الضارة.

6- الفراولة
يدخل الماء في تكوين 91% من ثمرة الفراولة، التي تمتلك القدرة على إرواء العطش وتحسين عمل الجهاز الهضمي ومقاومة عوامل التقدم في السن، ويمكن تناولها كفاكهة بمفردها أو إضافتها للحلويات.

 

العين الإخبارية 

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