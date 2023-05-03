الأربعاء 03-05-2023
الوكيل الاخباري

موسكو تحظر تحليق الطائرات المسيرة بعد الهجمة الإرهابية على الكرملين

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم

400 ألف زائر للعقبة خلال الربع الأول من 2023

الخارجية تدين الاقتحام المسلح للملحقية الثقافية السعودية في الخرطوم

هيئة الاعتماد يقر استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات جامعية

بدء مؤتمر الرياضة في ظل التطورات العالمية بجامعة اليرموك

اليرموك: طالبة من ذوي الإعاقة البصرية تحصل على درجة الماجستير

الملك من جرش: لا تراجع عن الإصلاحات السياسية والإدارية والاقتصادية

دائرة قاضي القضاة: لا يوجد زواج أطفال في الأردن

الكرملين يعلن افشاله مخطط لمحاولة اغتيال بوتين بواسطة مسيرتين

الأربعاء، 03-05-2023 03:41 م

6 أطعمة مفيدة للجهاز العصبي

2021_6_3_14_13_33_463


الوكيل الإخباري- يساعد اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على أطعمة غنية بمضادات الأكسدة، على الوقاية من آلام الأعصاب وتقليل ألم المفاصل، لذا يمكن الاعتماد على مجموعة من الأطعمة أن يساهم في شفاء الأعصاب التالفة وتحسين أداء الجهاز العصبي.

نستعرض في التقرير التالي، قائمة بالأطعمة للجهاز العصبي، وفقًا لما نشره الموقع الرسمي لجامعة لوما ليندا الأمريكية.

أطعمة مفيدة للجهاز العصبي

اضافة اعلان


1-الخضراوات
يحتوي البروكلي والسبانخ والهليون على فيتامين ب، وهو عنصر غذائي مهم لتجديد وظيفة الأعصاب، كما تحتوي السبانخ والبروكلي واللفت أيضًا على ما يسمى حمض ألفا ليبويك، الذي يمنع تلف الأعصاب ويحسن وظيفتها.


2-الفواكه
تناول فاكهة واحدة على الأقل يوميًا يساهم في شفاء الأعصاب التالفة، لذا يمكن اختيار التوت والخوخ والكرز والعنب الأحمر والبرتقال والبطيخ، باعتبارها عناصر مليئة بمضادات الأكسدة يسمى ريسفيراترول، التي تساعد على تقليل الالتهاب وتقليل التلف.


3-الكوسا
تعد الكوسا أحد الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، بالتالي تعد مفيدة للخلايا العصبية، كما أنه مصدر جيد للبوتاسيوم، الذي يعزز انتقال الأعصاب بشكل فعال، بجانب الماغنيسيوم الذي يهدئ الأعصاب.


4-البطاطا الحلوة
تحتوي البطاطا الحلوة أيضًا على مركبات طبيعية مضادة للالتهابات، كما أظهرت الأبحاث التي أجريت على الحيوانات أن الأنسجة العصبية والدماغية أظهرت انخفاضًا في الالتهاب بعد تناول البطاطا الحلوة.


المحتوى العالي من الألياف في البطاطا الحلوة لن يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم لأنه يتسبب في حرق النشا ببطء.


5-الكينوا
تعد الكينوا حبوبًا غنية بالبوتاسيوم، الذي يساعد على توصيل الإشارات من الجسم إلى الدماغ بشكل فعال عبر الأعصاب، كذلك فإنه مصدر ممتاز للماغنيسيوم والفوسفور والمنجنيز والفولات، كما تمتاز باحتوائها أيضًا على البروتين والألياف والحديد والنحاس وفيتامين ب 6.


6-الأفوكادو
يحتوي على كمية وفيرة من البوتاسيوم، الذي يعزز اتصال الأعصاب ببعضها، كما يساعد الأفوكادو أيضًا على زيادة امتصاص الجسم لمضادات الأكسدة، نتيجة لاحتوائه على الدهون الصحية.

الكونسلتو الطبي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
workout-sleep

كيف تحرق الدهون أثناء النوم؟

19_2022-637826882224810929-481

للراغبين في التنحيف.. لهذا السبب لا تتناول الفواكه على الريق !

176-120703-drink-coffee-empty-stomach_700x400

لمحاربة الانتفاخ.. شيء يجب إضافته للقهوة في الصباح

2023_5_2_18_23_46_792

طبيب يحذر: هذه المشروبات خطر على قلبك !

أسباب_تغير_لون_الجلد

سببان مرضيان لتغير لون الجلد

2022_11_6_14_13_54_601

موجودة في المنزل.. أشياء تضر صحة قلبك

أخبار متعلقة
1B5Pt

فاكهة صيفية تقي من النوبة القلبية

main_image6448ba85d6e0b

بين الرجال والنساء.. من رحلته أسهل في إنقاص الوزن؟