6 أطعمة مفيدة للجهاز العصبي

الوكيل الإخباري- يساعد اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على أطعمة غنية بمضادات الأكسدة، على الوقاية من آلام الأعصاب وتقليل ألم المفاصل، لذا يمكن الاعتماد على مجموعة من الأطعمة أن يساهم في شفاء الأعصاب التالفة وتحسين أداء الجهاز العصبي.



نستعرض في التقرير التالي، قائمة بالأطعمة للجهاز العصبي، وفقًا لما نشره الموقع الرسمي لجامعة لوما ليندا الأمريكية.



أطعمة مفيدة للجهاز العصبي

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1-الخضراوات

يحتوي البروكلي والسبانخ والهليون على فيتامين ب، وهو عنصر غذائي مهم لتجديد وظيفة الأعصاب، كما تحتوي السبانخ والبروكلي واللفت أيضًا على ما يسمى حمض ألفا ليبويك، الذي يمنع تلف الأعصاب ويحسن وظيفتها.



2-الفواكه

تناول فاكهة واحدة على الأقل يوميًا يساهم في شفاء الأعصاب التالفة، لذا يمكن اختيار التوت والخوخ والكرز والعنب الأحمر والبرتقال والبطيخ، باعتبارها عناصر مليئة بمضادات الأكسدة يسمى ريسفيراترول، التي تساعد على تقليل الالتهاب وتقليل التلف.



3-الكوسا

تعد الكوسا أحد الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، بالتالي تعد مفيدة للخلايا العصبية، كما أنه مصدر جيد للبوتاسيوم، الذي يعزز انتقال الأعصاب بشكل فعال، بجانب الماغنيسيوم الذي يهدئ الأعصاب.



4-البطاطا الحلوة

تحتوي البطاطا الحلوة أيضًا على مركبات طبيعية مضادة للالتهابات، كما أظهرت الأبحاث التي أجريت على الحيوانات أن الأنسجة العصبية والدماغية أظهرت انخفاضًا في الالتهاب بعد تناول البطاطا الحلوة.



المحتوى العالي من الألياف في البطاطا الحلوة لن يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم لأنه يتسبب في حرق النشا ببطء.



5-الكينوا

تعد الكينوا حبوبًا غنية بالبوتاسيوم، الذي يساعد على توصيل الإشارات من الجسم إلى الدماغ بشكل فعال عبر الأعصاب، كذلك فإنه مصدر ممتاز للماغنيسيوم والفوسفور والمنجنيز والفولات، كما تمتاز باحتوائها أيضًا على البروتين والألياف والحديد والنحاس وفيتامين ب 6.



6-الأفوكادو

يحتوي على كمية وفيرة من البوتاسيوم، الذي يعزز اتصال الأعصاب ببعضها، كما يساعد الأفوكادو أيضًا على زيادة امتصاص الجسم لمضادات الأكسدة، نتيجة لاحتوائه على الدهون الصحية.



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