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الأحد، 30-07-2023 09:20 ص

6 تدابير للاستمتاع بنوم هانئ

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الوكيل الإخباري- يمكن التمتع بنوم هانئ من خلال اتخاذ بعض التدابير المهمة البسيطة.

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وقالت الجمعية الألمانية لطب وأبحاث النوم إنه يمكن ممارسة تمرين التنفس التالي: خذ شهيقاً ببطء 7 مرات متتالية، ثم قم بالزفير بصوت مسموع؛ حيث يعمل ذلك على خفض ضغط الدم، ومن ثم الشعور بالاسترخاء.


وأضافت الجمعية أنه يمكن أيضاً الاستماع إلى الموسيقى والكتب الصوتية؛ حيث إنها تساعد على الاسترخاء.

 

ومن المهم أيضاً أن يكون السرير مخصصاً للنوم فقط، وليس لتناول الطعام أو مشاهدة التلفاز أو استخدام الأجهزة الجوالة؛ نظراً لأن الضوء الأزرق المنبعث من هذه الأجهزة يسلب النوم من العين.


وينبغي أيضاً عدم ممارسة الرياضة أو تناول وجبات دسمة قبل الذهاب إلى الفراش مباشرة.


ويراعى أيضاً أن يكون آخر فنجان قهوة قبل النوم بست ساعات تقريباً.


وفي حالة الضوضاء الشديدة، ينبغي غلق النوافذ والأبواب واستعمال سدادات الأذن؛ نظراً لأن الضوضاء تؤدي إلى تسارع ضربات القلب والموجات الدماغية، مما يتسبب في الاستيقاظ أثناء النوم.

 

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