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الثلاثاء، 20-06-2023 03:22 م

6 طرق طبيعية تخلصك من الخمول في الصيف

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الوكيل الإخباري- يعتبر الخمول أحد المشكلات الشائعة خلال فصل الصيف، نتيجة لارتفاع درجات الحرارة والإصابة بالجفاف، كما يصاحب الخمول الشعور بالصداع والتعب في بعض الأحيان، إلا أنه لحسن الحظ هناك علاجات للتخلص من خمول الجسم في الصيف.

نستعرض في التقرير التالي، علاج خمول الجسم في الصيف، وفقًا لموقعي "News-medical" و"Health shots".

علاج خمول الجسم في الصيف

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1-النوم جيدًا
يساعد الحصول على قسطٍ كافٍ من النوم على الوقاية من الخمول وتجنب انخفاض طاقة الجسم، نتيجة لأن النوم لساعات كافية يسهم في تنشيط الدورة الدموية للجسم ووصولها إلى مراكز في المخ، ما يساعد على استعادة اليقظة والنشاط وممارسة الحياة الطبيعية.


2-ترطيب الجسم
يوصي خبراء التغذية بالحفاظ على ترطيب الجسم، لأن الجفاف يعتبر أحد المشكلات الشائعة التي تواجه بعض الأشخاص خلال فصل الصيف، لذا قد يكون الخمول والنعاس علامة على فقدان الرطوبة في الجسم، من المهم الحفاظ على شرب كميات كافية من الماء طوال اليوم.


3-تجنب الأطعمة الدسمة
تناول وجبة دسمة يزيد من الشعور بالنعاس والخمول، نتيجة لأن الدم يتدفق بصورة أكبر إلى المعدة لهضم الطعام، لذا من الأفضل استهلاك وجبات خفيفة والتقليل من مستويات البروتين والكربوهيدرات غير الصحية في الوجبات، استبدالها بالألياف الغذائية الموجودة في الفواكه والخضراوات.


4-المشروبات المنعشة
تتضمن هذه المشروبات الحليب أو الليمون أو الماء، هي مشروبات تسهم في انتعاش طاقة الجسم والوقاية من الجفاف، ما يساعد على زيادة النشاط خلال ساعات النهار، كما يوصي خبراء التغذية بتجنب المشروبات الغنية بالكافيين أو المشروبات السكرية؛ لأنها تتسبب في التعب وانخفاض طاقة الجسم.


5-فحص ضغط الدم
يمكن أن يجعلك انخفاض ضغط الدم تشعر بالنعاس في بعض الأحيان، عندما يكون الجو دافئًا يحدث انخفاض في مستويات ضغط الدم لدى بعض الأشخاص، ما يتسبب في الشعور بالتعب والإرهاق.


6-المكملات الغذائية
يساعد تناول بعض المكملات الغذائية، مثل فيتامين د والمغينسيوم في تنشيط الجهاز العصبي المركزي، وجعل الجسم في حالة اليقظة والانتباه، يساعد هذا أيضًا في تنظيم ضربات القلب.


الكونسلتو الطبي


 




 

 


 

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