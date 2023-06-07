4 نصائح ضرورية لحماية شعرك من التساقط في الصيف

الوكيل الإخباري- يعاني العديد من الأشخاص من تساقط الشعر في الصيف نتيجة التعرض للعديد من الأسباب المختلفة التي تؤدي إلى تلف الشعر وتساقطه.



نستعرض في التقرير التالي أبرز النصائح لحماية الشعر من التساقط في الصيف، وفقًا لما ذكره موقع "Stylecraze".



نصائح لحماية الشعر في الصيف

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1-التدليك بزيت جوز الهند

أثبتت نتائج بعض الأبحاث، أن زيت جوز الهند يقلل من فقدان البروتين في الشعر التالف حيث يساعد تدليك فروة الرأس بزيت جوز الهند الدافئ في تحفيز الدم إلى فروة الرأس وزيادة نمو الشعر الجديد، كما يفضل تدليك الشعر به ثلاث مرات في الأسبوع الواحد للحصول على أفضل النتائج حيث يتم تركه لمدة لا تقل عن ساعتين ثم غسله بالشامبو والبلسم.



2-اتباع نظام غذائي صحي

يلعب النظام الغذائي الصحي دورًا هامًا في الحصول على كمية كبيرة من العناصر الغذائية بما في ذلك الحديد والزنك والبيوتين والنياسين وفيتامين سي وفيتامين D وأوميجا 3، وجميعها عناصر ضرورية لصحة الشعر فهي تساعد على ترطيبه وتقويته وحمايته من التلف.



كما يجب الحرص على تناول كمية كبيرة من الماء، وذلك للحد من الجفاف لأن الجفاف يعتبر سبب رئيس لتساقط الشعر حيث يفضل تناول ما لا يقل عن 3 لتر في اليوم إلى جانب الفواكه والخضروات الغنية بالماء.



3-عصير الصبار

يحتوي عصير الصبار على كمية كبيرة من العناصر الغذائية، وبالتالي فهو يعطي نتائج فعالة سواء تم تناوله عن طريق الفم أو استعماله بشكل موضعي على الشعر، فإن الحصول عليه بشكل منتظم يقلل من تساقط الشعر ويحمي من تلف الشعر وجفافه وعلاج مشاكل الشعر الأخرى مثل قشرة الرأس.



4-الحد من تصفيف الشعر

قد يتسبب تصفيف الشعر بالحرارة بشكل منتظم في تكسر الشعر وترققه، لذلك يجب الحرص على تجنب تصفيف الشعر بالحرارة أو استعمال البخاخ قبل التصفيف للحماية من ضرر الحرارة الشديدة، بالإضافة إلى ذلك يجب الابتعاد عن تعرض الشعر لأشعة الشمس القوية والأتربة أيضًا والحرص على تغطيته قبل النوم.





الكونسلتو الطبي

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