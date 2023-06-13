في الصيف .. هذه مدة صلاحية اللحوم والدواجن داخل الثلاجة والفريزر !

الوكيل الإخباري- خلال فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة، نعاني من تلف الطعام وفساده، حتى وإن كان داخل الثلاجة، وربما يرجع السبب في أننا لا نعرف المدة المثالية لحفظ الطعام داخل الثلاجة أو الفريزر.

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وتوضح الدكتورة شيرين علي زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين في مصر ، مدة صلاحية تخزين جميع أنواع اللحوم داخل الثلاجة أو الفريزر، وذلك بحسب ما ذكرت عبر جروبها التوعوي "جت في اللقمة" على "فيسبوك".



- لحوم البقر

ويمكن تخزين لحوم البقر في الثلاجة من يومين إلى أربع أيام على أقصى مدة، بينما يمكنك تخزينها في الفريزر من 10 إلى 12 شهرا.



- الدواجن

يمكن وضع الدوجن في الثلاجة من دون أن تفسد في مدة تتراوح من 2 إلى 4 أيام أيضا، أما إذا كنت ستضعها في الفريزر فتكون مدة صلاحيتها من 8 إلى 12 شهراً.



- لحوم الخراف

وعند تخزين لحوم الخراف في الثلاجة فيجب أن تكون مدة الصلاحية من يومين إلى أربعة أيضا، بينما يكون مدة صلاحيتها في الفريزر من 8 إلى 12 شهراً.



- لحم العجل

يجب تخزين لحم العجل في مدة تتراوح من 3 إلى 4 أيام إذا كان في الثلاجة، أما إذا كانت في الفريزر فمدة تخزينها من 8 إلى 12 شهراً.



- لحم الديك الرومي

تخزين لحم الديك الرومي في الثلاجة يجب ألا عن 3 أيام على الأكثر، أما إذا كان في الفريزر فتكون مدة التخزين 6 أشهر.



- الأسماك الدهنية

تخزينها في الثلاجة في مدة لا تتجاوز الـ4 أيام وفي الفريزر في مدة أقصاها 60 يوميا



وبحسب موقع موقع "nestle-family" فإنه يجب تقسيم اللحم والدواجن إلى أجزاء متساوية بعد غسلها جيدًا وتقطيعها، ووضعها في أكياس بلاستيكية، مع تفريغ الكيس تمامًا من الهواء كي لا يتغير لون اللحم، ووضعها في الفريزر، مع وضع تواريخ على كل كيس، لمعرفة تاريخ التخزين، مما يسهل على ربة المنزل عملية تحضير وطبخ الطعام.

مصراوي

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