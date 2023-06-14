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الأربعاء، 14-06-2023 04:49 م

10 نصائح للتخلص من التعرق في الصيف

275121-احذروا –التعرق- المفرط -في -فصل الصيف.. قد يكون أحد أعراض الإصابة بمرض ما_0


الوكيل الإخباري- يمكن أن يكون التعرق المفرط تحت الإبطين، المعروف أيضاً باسم فرط التعرق الإبطي، مزعجاً ومحرجاً، ولكن يمكن من خلال بعض الإجراءات التخفيف من هذه المشكلة.

فيما يلي بعض النصائح للمساعدة في تقليل تعرق الإبطين، بحسب صحيفة تايمز أوف إنديا:

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ارتداء أقمشة تسمح بمرور الهواء
الأقمشة الطبيعية مثل القطن أو الكتان تسمح بتنفس الإبط والتخلص من الرطوبة من بشرتك.


مضادات التعرق
المنتجات المضادة للتعرق الحاوية على كلوريد الألومنيوم تقلل من إنتاج العرق.


استخدام مضاد التعرق ليلاً
وضع مضاد التعرق قبل النوم يسمح للمنتج بالعمل طوال الليل ويوفر فعالية أفضل.


الحفاظ على نظافة الإبطين
غسل الإبط يومياً بصابون لطيف أو غسول مضاد للبكتيريا يزيل البكتيريا والرائحة الكريهة.


تجنب التوابل والكافيين
تؤدي الأطعمة الغنية بالتوابل ومشروبات الكافيين إلى زيادة التعرق.


حافظ على رطوبتك
شرب الكثير من الماء ينظم درجة حرارة جسمك ويقلل التعرق المفرط.


السيطرة على التوتر
التوتر يزيد التعرق، وتساعد تمارين التنفس العميق والتأمل واليوغا في إدارة مستويات التوتر.


ارتداء ملابس فضفاضة
الملابس الضيقة تحبس الحرارة وتزيد التعرق، والملابس الفضفاضة تسمح بتدوير الهواء وتقليل التعرق.


استخدم بطانات ممتصة للعرق
وضع بطانات تحت الإبطين داخل ملابسك لامتصاص العرق ومنع تلطيخ ملابسك.


استشارة الطبيب
قد يوصي الطبيب بعلاجات كمضادات التعرق أو الرحلان الشاردي أو حقن البوتوكس.

 

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