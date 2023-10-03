الثلاثاء 03-10-2023
الوكيل الاخباري

وظائف شاغرة في القطاعين العام والخاص

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

سوريا: هجوم إسرائيلي على مواقع للجيش أدى إلى إصابتين

تراجع أسعار النفط عالمياً اليوم

إعصار "كوينو" يقترب من سواحل اليابان

المملكة على موعد مع زخات من المطر يصحبها الرعد

وفيات الثلاثاء 3/ 10/ 2023

عضو في الكونغرس الأمريكي: كييف فقدت دعم الأغلبية في مجلس النواب

بريطانيا تسجّل أكثر أشهر سبتمبر حرا

انفجار كبير يهز أكسفورد في بريطانيا ويطلق كرة لهب ضخمة في السماء

الثلاثاء، 03-10-2023 06:23 ص

6 فئات يجب عليها تجنّب الأفوكادو

00


الوكيل الاخباري - على الرغم من أن الأفوكادو هو ثمرة صحية بشكل عام، إلا أنه يجب أن يكون استهلاك الأفوكادو محدودًا في ست حالات، بحسب ما نشره موقع VnExpress.

اضافة اعلان


وفقًا للدكتور هيونه تان فو في مستشفى جامعة مدينة هو تشي منه للطب والصيدلة HCMC، فإن الأفوكادو غني بعناصر التغذية، حيث إنه مصدر جيد للكربوهيدرات والبروتين والبوتاسيوم والألياف وفيتامين B وفيتامين E وفيتامين C وفيتامين K. لذا، فإن فاكهة الأفوكادو يمكن أن تساعد في تحسين البصر والجهاز القلبي الوعائي والجهاز الهضمي، وكذلك الوقاية من هشاشة العظام والسرطانات.


لكن لا تعني هذه الفوائد بالضرورة أن الجميع يمكنهم تناول الفاكهة بالقدر الذي يريدونه، حيث حدد الدكتور فو ست فئات ينصحون بتجنب أو الحد من تناول الأفوكادو، كما يلي:


1. الأمهات المرضعات
يؤدي استهلاك الكثير من الأفوكادو إلى انخفاض إنتاج الحليب للأمهات المرضعات. وبالتالي، يُنصحن بالحد من تناول الأفوكادو.


2. مرضى بمشاكل في الأمعاء
يمكن أن يؤدي تناول الأفوكادو إلى عسر الهضم والانتفاخ والإسهال لدى المرضى الذين يعانون من مشاكل في الأمعاء. ولتجنب تلك المشاكل، ينصح الخبراء الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الأمعاء، بتناول نصف ثمرة أفوكادو يومياً فقط.


3. حساسية من الأفوكادو
يعاني الأشخاص المعرضون للحساسية من أعراض تشمل الغثيان والصداع أو الاختناق بعد تناول الأفوكادو، كرد فعل حساسية في أجسامهم.


4. مرضى الكبد
يحتوي الأفوكادو على كمية عالية من الكولاجين، والذي قد يضر خلايا الكبد إذا لم يتم هضمه بالكامل. وبالتالي، فمن الضروري لمن يعانون من مشاكل في الكبد أن يحدوا من استهلاك الأفوكادو.


5. متعاطو العلاجات الدوائية
تفقد أنواع معينة من الأدوية، مثل مضادات التخثر أو مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، آثارها عند تناولها مع الأفوكادو والتفاعل معها. يمكن أن يزيد الأفوكادو أيضًا من احتمالية حدوث آثار جانبية لأولئك الذين يتناولون أدوية خفض الكوليسترول. يجب على الأشخاص الذين يخضعون للعلاج الدوائي استشارة أطبائهم إذا كانوا يريدون تناول الأفوكادو.


6. السمنة المفرطة
إن الأفوكادو غني بالدهون، لذا فإن تناول الكثير منه، يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل لا يمكن السيطرة عليه. لذا، يُنصح بتقليل كمية الأفوكادو في الوجبات اليومية إذا كان الشخص يهدف إلى التخلص من بعض الوزن الزائد أو يعاني من سمنة مفرطة.

 

العربية


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ط

أعراضه وتشخيصه وعلاجه.. كل ما يتعلق بمقاومة الأنسولين

2023_9_28_16_50_45_756

ماذا يحدث لجسم مريض السكري عند تناول الرمان؟

2023_9_4_20_27_20_43

للتخلص من الصداع- تجنب تناول هذه الأطعمة

2020_1_13_15_10_16_962

الإسعافات الأولية لاختناق الحريق

Doc-P-1112825-638318405186475524-780x470

إحداها عادة صعبة.. 7 أسباب يمكن أن تلحق الضرر بالبصر دون أن تدري

czo5OToiaHR0cHM6Ly9zdGF0aWMudGF5eWFyLm9yZy9Db250ZW50L1Jlc2l6ZWRJbWFnZXMvNjYzLzQyMy9vdXRzaWRlL2NpZ2FyZXR0ZWNhc3NlMTIzMTAwMjA5MjIwMTE2NH4uanBnIjs=

للإقلاع عن التدخين.. أطعمة تحتوي على النيكوتين قد تحدث فرقا

أخبار متعلقة
99

العلامات الأولى لأمراض شائعة وخطيرة في العين

القولون

لعلاج القولون بشكل طبيعي.. إليك أفضل 9 أطعمة

64fb2b7c4c59b72d0f48c6e0

ست علامات تظهر على أجسامنا تعني نقص فيتامين أساسي