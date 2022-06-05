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الأحد، 05-06-2022 10:27 ص

6 فوائد صحية للحليب

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الوكيل الإخباري - الحليب مصدر غذاء أساسي للإنسان منذ الولادة، مروراً بفترة الطفولة والمراهقة؛ في الوقت الذي لا يتخلى كثيرون عن عادة تناول الحليب طيلة حياتهم، ورغم وصولهم إلى سن الشيخوخة. ا

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أهم فوائد الحليب الذي يُحتفى به كل عام في الأول من شهر يونيو تحت عنوان اليوم العالمي للحليب، لتسليط الضوء على أهمية هذا العنصر الغذائي للصحة:

 

فوائد الحليب في تعديل المزاج
أكد خبراء الصحة أنَّ شرب الحليب الدافئ ليس مهماً فقط للنوم، بل إنه يساهم في تعديل الحالة المزاجية والنفسية، نسبةً لاحتوائه على الفيتامين دي D الضروري لإنتاج هرمون السيروتونين المسؤول عن مكافحة الاضطرابات النفسية مثل الاكتئاب.

 

فوائد الحليب في تقوية العظام

إنّ شرب كوب من الحليب يومياً يساهم في تعزيز صحة العظام، وذلك بفضل غناه بالمعادن مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور؛ وهي عناصر مهمة لصحة العظام وتساعد في الوقاية من هشاشتها مع التقدم في السن.

 

فوائد الحليب في الحصول على نوم هانئ
إنَّ الحرص على تناول الحليب قبل النوم يساهم في الحصول على نوم هانئ؛ فقد أجمعت الدراسات العلمية أن شرب الحليب الدافئ يساعد في تعزيز القدرة على النوم والاسترخاء.


الحليب مصدر للبروتين عالي الجودة
يعتبر الحليب مصدراً مهماً للبروتين عالي الجودة؛ والبروتين ضروري ليس فقط للعضلات، إنما أيضاً للعديد من الوظائف الحيوية في الجسم، بما في ذلك لعمل الجهاز المناعي.


فوائد الحليب في المساعدة على منع زيادة الوزن
ذكرت أبحاث علمية عديدة أنّ إضافة الحليب، وخصوصاً الحليب كامل الدسم.. نعم! لكن باعتدال، إلى حميتك الغذائية قد يمنع اكتساب وزيادة الوزن ويخفض خطر الإصابة بالسمنة، كونه يُسهم في الشعور بالشبع لفترات أطول، ويحول دون الإفراط في تناول الطعام.

 

فوائد الحليب لصحة القلب والشرايين
بفضل غنى الحليب بمعدن البوتاسيوم، فهو يساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. ولكن لا بد من الإشارة إلى أنّ استهلاكه مطلوب بكميات معتدلة، خصوصاً الحليب كامل الدسم منه، كونه يحتوي على الدهون المشبعة التي قد ترفع نسبة الكوليسترول في الدم.

 

سيدتي

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