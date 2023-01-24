6 فيتامينات ضرورية لتحسين صحة الكلى

الوكيل الإخباري- تتمثل مهمة الكلى في نقل الفضلات والحمض والسوائل الزائدة إلى خارج الجسم، إلى جانب الحفاظ على توازن صحي للماء والفيتامينات والمعادن في الدم، وهناك مجموعة من الفيتامينات التي تحتاجها لأداء تلك الوظائف بشكل مثالي.

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نوضح في السطور التالية، قائمة بأبرز الفيتامينات التي تساعد على تحسين صحة الكلى، وفقًا لما ذكره موقع "Web MD".



فيتامينات تحسن صحة الكلى



1- فيتامين د

بمجرد أن يحصل الجسم على فيتامين د، تقوم الكلى بتحويله إلى شكل نشط يمكن استخدامه، وبمعنى آخر، يجب أن تعمل الكليتان بشكل طبيعي حتى يتمكن جسمك من استخدام فيتامين د.



ووفقًا للدراسات، تم العثور على مستويات منخفضة من فيتامين د لدى الأشخاص المصابين بأمراض الكلى المزمنة.



لذا، فإن فيتامين د هو أحد أفضل الفيتامينات على الإطلاق لصحة الكلى، ويمكنك الحصول عليه من خلال التعرض لأشعة الشمس، إلى جانب تناول الأطعمة الغنية به، فضلًا عن المكملات الغذائية.



2- فيتامين ب 6

فيتامين ب 6 من الفيتامينات الضرورية لقيام الكلى بوظائفها الأساسية، حيث يعمل مع فيتامين ب 12 وحمض الفوليك لإنشاء البروتينات التي يستخدمها الجسم لتكوين الخلايا.



كما أن ذلك الفيتامين يعمل على الوقاية من فقر الدم، وبدون عدد كافٍ من خلايا الدم الحمراء، لا يمكن نقل الأكسجين بشكل كافٍ إلى الكلى وأجزاء الجسم الأخرى.



3- فيتامين ب 1

يساعد فيتامين ب 1 الجسم على تحويل الكربوهيدرات إلى جلوكوز، يمكن استخدامه للحصول على الطاقة.



كما وجدت دراسة أجرتها جامعة وارويك، أن مرضى السكري من النوع 1 والنوع 2 لديهم مستويات فيتامين ب 1 أقل بنسبة 75% من الأشخاص غير المصابين بنفس المرض.



كما أن الجرعات العالية من فيتامين ب 1 قد تقلل من أمراض الكلى لدى المصابين بداء السكري من النوع 2.



4- فيتامين ب 12

جميع فيتامينات ب ضرورية لتكوين الخلايا الجديدة، والتي تشارك في العمليات التي تحافظ على صحة الكلى والأعضاء الأخرى.



ويساعد فيتامين ب 12 على تغذية الكلى ومساعدتها على العمل بكفاءة أكبر.



5- حمض الفوليك

يعمل حمض الفوليك مع فيتامين ب 12 لمساعدة الجسم على تكوين خلايا الدم الحمراء، ودعمها لأداء وظائفها، وهناك بعض الأدلة على أن مكملات حمض الفوليك قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة.



6- فيتامين سي

فيتامين سي من الفيتامين الأساسية لتحسين صحة الجسم بشكل عام، حيث يساعد على منع الالتهابات والتئام الجروح.



ووفقًا لمؤسسة الكلى الوطنية، فإن فيتامين ج كمكمل يوصى به لمن يعانون من أمراض الكلى المزمنة أو الفشل الكلوي.



ومع ذلك، يمكن أن تتسبب الجرعات الكبيرة أيضًا في تراكم الأوكسالات، التي يمكن أن تسبب تلف الكلى أو تكون الحصوات لدى المصابين بأمراض الكلى، لذا، يجب التحدث إلى الطبيب المختص قبل تناوله.





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