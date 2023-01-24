الثلاثاء 24-01-2023
الوكيل الاخباري

صناعيو منطقة وداي العش يثمنون جهود بلدية الزرقاء

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في اربد غداً

الصين تسجل انخفاضا قياسيا في درجات الحرارة

الخارجية التركية تستدعي السفير الهولندي بعد تمزيق القرآن في لاهاي

الغذاء والدواء تحول أنظمتها للدفع الإلكتروني اعتباراً من مطلع الشهر المقبل

التعامل مع 1113 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

الذهب عالمياً يُبرق ويحقق مكاسب تصل لـ 13 دولاراً للاوقية

المرصد العمالي ينتقد تراجع الحكومة عن رفع الحد الأدنى للأجور

الأردن يعزي الجزائر بضحايا حادثة تحطم مروحية عسكرية

مستوطنون يقتحمون الأقصى

الثلاثاء، 24-01-2023 10:21 ص

6 فيتامينات ضرورية لتحسين صحة الكلى

tbl_articles_article_30810_139307838e1-8ba4-44aa-bb42-33b3a1baadf3


الوكيل الإخباري- تتمثل مهمة الكلى في نقل الفضلات والحمض والسوائل الزائدة إلى خارج الجسم، إلى جانب الحفاظ على توازن صحي للماء والفيتامينات والمعادن في الدم، وهناك مجموعة من الفيتامينات التي تحتاجها لأداء تلك الوظائف بشكل مثالي.

اضافة اعلان


نوضح  في السطور التالية، قائمة بأبرز الفيتامينات التي تساعد على تحسين صحة الكلى، وفقًا لما ذكره موقع "Web MD".

فيتامينات تحسن صحة الكلى


1- فيتامين د
بمجرد أن يحصل الجسم على فيتامين د، تقوم الكلى بتحويله إلى شكل نشط يمكن استخدامه، وبمعنى آخر، يجب أن تعمل الكليتان بشكل طبيعي حتى يتمكن جسمك من استخدام فيتامين د.


ووفقًا للدراسات، تم العثور على مستويات منخفضة من فيتامين د لدى الأشخاص المصابين بأمراض الكلى المزمنة.


لذا، فإن فيتامين د هو أحد أفضل الفيتامينات على الإطلاق لصحة الكلى، ويمكنك الحصول عليه من خلال التعرض لأشعة الشمس، إلى جانب تناول الأطعمة الغنية به، فضلًا عن المكملات الغذائية.


2- فيتامين ب 6
فيتامين ب 6 من الفيتامينات الضرورية لقيام الكلى بوظائفها الأساسية، حيث يعمل مع فيتامين ب 12 وحمض الفوليك لإنشاء البروتينات التي يستخدمها الجسم لتكوين الخلايا.


كما أن ذلك الفيتامين يعمل على الوقاية من فقر الدم، وبدون عدد كافٍ من خلايا الدم الحمراء، لا يمكن نقل الأكسجين بشكل كافٍ إلى الكلى وأجزاء الجسم الأخرى.


3- فيتامين ب 1
يساعد فيتامين ب 1 الجسم على تحويل الكربوهيدرات إلى جلوكوز، يمكن استخدامه للحصول على الطاقة.


كما وجدت دراسة أجرتها جامعة وارويك، أن مرضى السكري من النوع 1 والنوع 2 لديهم مستويات فيتامين ب 1 أقل بنسبة 75% من الأشخاص غير المصابين بنفس المرض.


كما أن الجرعات العالية من فيتامين ب 1 قد تقلل من أمراض الكلى لدى المصابين بداء السكري من النوع 2.


4- فيتامين ب 12
جميع فيتامينات ب ضرورية لتكوين الخلايا الجديدة، والتي تشارك في العمليات التي تحافظ على صحة الكلى والأعضاء الأخرى.


ويساعد فيتامين ب 12 على تغذية الكلى ومساعدتها على العمل بكفاءة أكبر.


5- حمض الفوليك
يعمل حمض الفوليك مع فيتامين ب 12 لمساعدة الجسم على تكوين خلايا الدم الحمراء، ودعمها لأداء وظائفها، وهناك بعض الأدلة على أن مكملات حمض الفوليك قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة.


6- فيتامين سي
فيتامين سي من الفيتامين الأساسية لتحسين صحة الجسم بشكل عام، حيث يساعد على منع الالتهابات والتئام الجروح.


ووفقًا لمؤسسة الكلى الوطنية، فإن فيتامين ج كمكمل يوصى به لمن يعانون من أمراض الكلى المزمنة أو الفشل الكلوي.


ومع ذلك، يمكن أن تتسبب الجرعات الكبيرة أيضًا في تراكم الأوكسالات، التي يمكن أن تسبب تلف الكلى أو تكون الحصوات لدى المصابين بأمراض الكلى، لذا، يجب التحدث إلى الطبيب المختص قبل تناوله.

الكونسلتو الطبي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
طفل_رضيع_22_

تدابير هامة لحماية الرضيع من متلازمة الموت المفاجىء أثناء النوم

فصيلة-الدم-O

إذا كنت تجهلها .. 3 طرق لمعرفة فصيلة دمك

تقليم-الأظافر

لتفادي أمراض مزعجة.. 6 خطوات أساسية عند تقليم الأظافر

2019_4_14_11_53_13_211

5 عادات تشكل خطراً على صحة الأسنان واللثة

2019_3_24_16_25_38_737

عادة يومية تزيد من خطر تساقط الشعر

d44601e8d4d9d67c8b91262415fbbad9

احذر زر الغفوة .. نصائح أساسية تساعدك على النهوض من السرير صباحاً

أخبار متعلقة
tbl_articles_article_17955_327

رائحة القدمين الكريهة قد تنذر بأمراض السكري والكلى

65195-resize

المأكولات البحرية تقي من أمراض الكلى

2020_6_6_12_4_55_323

فئات الأكثر عرضة لخطر نقص فيتامين B12

tbl_diseases_disease_429_9732260c493-5b63-43ee-9874-314edee08a77

علامات في العين تنذر بأمراض مزمنة

2023_1_10_23_6_40_567

بعوض الشتاء.. الأمراض التي قد يسببها وطرق لتجنب لدغاته المزعجة

2021_3_11_16_23_59_448

4 أسباب للتجشؤ