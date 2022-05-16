6 وجبات ينصح بتناولها بعد التمارين الرياضية

الوكيل الإخباري - أفضل أطعمة يفضل تناولها بعد ممارسة التمارين الرياضية، من الأمور المهمة للغاية للحفاظ على جسم صحي واللياقة البدنية. إذ تساعد الوجبة بعد ممارسة التمارين الرياضية على بناء العضلات واستعادة الطاقة وحرق السعرات الحرارية حتى عند الانتهاء من التمرين عند احتوائها على المكونات الأساسية لذلك.

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وبالمقابل، فإن عدم تناول الطعام بعد الرياضة يسبب نقصاً في مستوى البروتين داخل الجسم وإعاقة عملية بناء العضلات واستشفاء الأنسجة العضلية بعد التمرين.

أهم الوجبات التي يفضل تناولها بعد ممارسة التمارين الرياضية :

الموز وزبدة الفول السوداني

يمكن تناول موزة واحدة مع ملعقتين من زبدة الفول السوداني بعد التمرين مع الحرص على اختيار نوع جيد من الفول السوداني لا يحتوي على السكر أو المواد المضافة، إذ تحتوي وجبة الموز والفول السوداني على الكربوهيدرات، البوتاسيوم، المغنيسيوم، البروتينات، والدهون.

اللبن والفاكهة

يساعد الحصول على كوب من اللبن بعد التمرين، بفضل البروتين الموجود في اللبن، على بناء العضلات وحرق الدهون في جسم الإنسان.

سلطة الكينوا

تُعد سلطة الكينوا أحد الخيارات الممتازة التي يمكن تناولها بعد التمرين من أجل خسارة الوزن. والكينوا مصدر جيد للبروتين النباتي، إذ يحتوي كل 100 جرام من الكينوا على 15 جرام من البروتينات.

شطائر البيض بالتوست الكامل

يساعد تناول شطائر البيض بالتوست الكامل على استعادة الطاقة التي تمت خسارتها أثناء التمرين، إذ يحتوي التوست المصنوع من الحبوب الكاملة على الألياف التي تُمد الإنسان بالطاقة والألياف التي تساعد في الحفاظ على مستوى السكر في الدم. أما البروتين الموجود في البيض فيساعد على بناء العضلات واستشفائها بعد التمرين الرياضي.

طبق دجاج بالأرز الكامل والخضروات

يحتوي طبق الدجاج مع الكربوهيدرات الصحية والخضروات على العديد من العناصر الغذائية الصحية إضافة إلى أنه طبق غني بالبروتينات.



السمك الدهني

يساعد تناول الأسماك الدهنية مثل السلمون على بناء العضلات بعد التمرين.

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