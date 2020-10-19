الإثنين 19-10-2020
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الإثنين، 19-10-2020 02:09 م

7 خرافات عن التغذية عليك تجاهلها

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الوكيل الاخباري - لا شك أن الكثير من الاشخاص قد قام بتجربة اتباع نظام غذائي ما وربما باءت هذه المحاولات بالفشل بسبب العديد من المفاهيم الخاطئة المتعلقة بفقدان الوزن.

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إليك أكثر الأساطير الشائعة حول فقدان الوزن وهي التي تعيق تحقيق أهدافك:
1- المكملات الغذائية تحرق الدهون.
2- كلما كانت السعرات الحرارية أقل كان ذلك أفضل.
3- يجب تجنب الكربوهيدرات والدهون.
4- ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند يوميا تعزز فقدان الوزن.
5- من الأفضل تناول 6 وجبات صغيرة يوميا.
6- تناول نوع واحد من الطعام كوجبة.
7- شرب العصير كبديل للفاكهة والخضار.

 

شاشة نيوز

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