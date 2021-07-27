7 نصائح للسيطرة على التهاب الجلد حول الفم

الوكيل الإخباري - يحدث الطفح والالتهابات الجلدية نتيجة لعدد من العوامل بما في ذلك العدوى والحرارة والمواد المسببة للحساسية واضطرابات الجهاز المناعي والأدوية.

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ينتج عن التهاب الجلد حول الفم نتوءات بيضاء وردية اللون على الجلد تسبب تهيجا وحكة في المنطقة، وذكر موقع"أونلي ماي هيلث" عددا من النصائح التي تساعد في السيطرة عليه.



1. تجنب الكافيين والسكريات

يرتبط عدم التوازن الهرموني بالتهاب الجلد حول الفم، ويؤثر على أمراض المناعة الذاتية التي تؤثر على وظائف الكبد، لا يسمح استهلاك الكافيين للكبد بموازنة الهرمونات والأجسام المضادة والسموم الأخرى، لذلك يصبح من المهم تجنب هذه المنتجات.



2. استبعاد الأغذية التي تسبب حساسية

تطلق عبارة "عدم تحمل الطعام" على الجسم الذي يتفاعل مع طعام ما أو مغذيات معينة بطريقة سلبية مسببة للحساسية، حيث يمكن أن تزيد هذه المنتجات من التهاب الجلد حول الفم وتسبب مشاكل طويلة الأمد، وقد تكون من منتجات الألبان أو الغلوتين أو الكاجو أو أي شيء، ويوفر نظام الإقصاء والابتعاد عن هذه الأطعمة حلا لمشكلة الجلد هذه.



3. لا تضع كريمات أو منتجات كيميائية على بشرتك

تسبب العديد من منتجات العناية بالبشرة الكيميائية التهاب الجلد حول الفم، ولذلك ينصح الخبراء باستخدام المكونات الطبيعية للعناية بالبشرة، مثل عجينة أشفاغاندا، النيم، الألوفيرا والتي تساعد بشكل طبيعي على التخلص من التهاب الجلد حول الفم، لاحتوائها على خصائص مضادة للالتهابات والبكتيريا.



4. تغيير معجون الأسنان

توفر معاجين الأسنان التي تحتوي على الفلورايد رغوة زائدة عند استخدامها، كما تحتوي على الكبريتات التي تساهم بحدوث توتر سطحي للجلد يسبب الالتهاب حول الفم، ولذلك ينصح الأطباء باستخدام معجون أسنان خالي من الفلورايد.



5. تجنب المواد القوية على الجلد

تعاني بعض أنواع البشرة من الحساسية، وقد تسبب بعض المواد الطبيعية التهابا للجلد حسب نوعية البشرة ودرجة تحملها، ولذلك يمكن اختبار التخلص من السموم، أي عدم وضع أي منتج على البشرة لمدة 24 ساعة حتى تتنفس وتسترخي، وفي حالة الالتهاب الداخلي، تؤثر أشياء متعددة على الطفح الجلدي وبالتالي يصعب تحديد السبب، وتكون معالجة الالتهابات الداخلية والمحفزات الغذائية أكثر صعوبة .



6. تجنب زيوت الوجه

تحتوي العديد من المرطبات ومنتجات التجميل على زيوت، مما يزيد من تراكم الدهون على الجلد ويسمح لحب الشباب والعدوى، ويعد استخدام كريمات الترطيب الخفيفة والكريمات المهدئة حلا لتقليل الالتهاب.



7. اختر منظف حليب لطيف

يزيد استخدام منظف الحليب مرتين يوميا من فعالية إزالة الأوساخ ويحمي من تهيج القيح المعدي في الجلد والتهاب الجلد حول الفم، وينصح الخبراء أصحاب البشرة الجافة باستخدام المنظفات الطبيعية والتي تحتوي على عامل مرطب، يحمي الجلد من الالتهاب على التخلص من الطفح الجلدي.

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