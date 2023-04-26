7 نصائح هامة عند تناول أدوية الكوليسترول

الوكيل الإخباري- يجب على مريض ارتفاع الكوليسترول تناول الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب المعالج في ضوء مجموعة من الإرشادات والضوابط، لضمان الحصول على فعاليتها وتجنب آثارها الجانبية.



نستعرض في التقرير التالي، نصائح عند تناول أدوية الكوليسترول وآثارها الجانبية، وفقًا لموقع "WebMD".



نصائح عند تناول أدوية الكوليسترول

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- تناول الدواء يوميًا في نفس التوقيت دون توقف أو تغيير الموعد، إلا بعد استشارة الطبيب، حتى في حالة الشعور بتحسن الأعراض.



- تسجيل كافة التغيرات التي تحدث للجسم عند تناول الدواء، لسهولة عرضها على الطبيب.



- الابتعاد عن تناول أي أدوية دون استشارة الطبيب.



- في حالة نسيان موعد الجرعة، من الأفضل عدم تعويضها إلا بعد مراجعة الطبيب.



- قبل العمليات الجراحية، يجب إخبار الطبيب بأدوية الكوليسترول التي يتم تناولها، خاصة عند الخضوع لجراحات الأسنان.



- فحص ضربات القلب بشكل دوري، لأن بعض أدوية الكوليسترول تؤثر سلبًا على معدلها الطبيعي.



- الذهاب للطبيب على الفور في حالة الشعور بعدم التحسن بعد تناول الدواء.





الآثار الجانبية لأدوية الكوليسترول



أدوية الكوليسترول شأنها شأن باقي العقاقير الأخرى، قد تسبب لبعض المرضى مجموعة من الآثار الجانبية المزعجة، تختلف حدتها وعدد مرات التعرض لها من مريض لآخر، وتشمل:



- الإسهال.



- الإمساك.



- الغثيان.



- تقلصات المعدة.



- ألم العضلات.



- القيء.



- الصداع.



- النوم المفرط.



- الشعور بالتعب.



- الطفح الجلدي.



- خسارة الوزن.



- تغير طعم الفم.



- الانتفاخ.



- اضطراب ضربات القلب.

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