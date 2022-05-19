الوكيل الإخباري - 8 خطوات ضرورية لبدء نظام غذائي نباتي بشكل صحيح، إذ يعد النظام الغذائي النباتي من الانظمة التي يتبعها الكثيرون حول العالم فيما يلجأ اليها البعض الاخر للتخفيف من استهلاك اللحوم وتنظيف الجسم من السموم والمساعدة على انقاص الوزن.





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والنظام الغذائي النباتي هو واحد من اجزاء نظام الماكروبيوتيك الغذائي الذي يعتمد على الاطعمة النباتية وتجنب مصادر الطعام الحيوانية ومشتقاتها بشكل تام.

سنعرفك على أهم الخطوات الضرورية لبدء نظام غذائي نباتي بشكلٍ تدريجي من خلال تغيير بعض الأشياء في روتينك اليومي. ولكن في البداية، إليك في ما يأتي ملخصاً عن أهم فوائد النظام الغذائي النباتي بحسب خبراء موقع "ويب طب".





8 خطوات ضرورية لبدء نظام غذائي نباتي بشكل صحيح :





1- تعرفي على تعليمات النظام الغذائي النباتي جيداً من ممنوعات ومسموحات قبل البدء في تنفيذ الخطوات العملية، وحددي أهدافك التي ترغبين بالوصول إليها.

2- حافظي على نمط طعامك العادي في أول فترة ولكن مع إضافة بعض الأكلات النباتية إلى كل وجبة، كي تبدأي في التعرف على تلك الأكلات أو التعود عليها وحتى لا ينهار جسمك وتنهار مقاومتك سريعاً.

3- عوضاً عن حذف اللحوم، والبيض، ومنتجات الحليب دفعةً واحدة، قومي بالتخلص من هذه الأطعمة تدريجياً من خلال خطوات صغيرة حتى لا تشعري بالحرمان قبل التوقف تماماً. يمكنك بداية إزالة نوع واحد من اللحوم، ثم التخلص من هذه الأصناف نهائياً، وبعدها الانتقال إلى التوقف عن بعض أنواع الأجبان مع مراعاة استبدال كل عنصر بآخر نباتي.

4- ضعي جدولاً بوجباتك اليومية النباتية، مع تأمين كل المكونات التي تحتاجين إليها. أضيفي مختلف أنواع الفاكهة إلى عربة التسوق والسبانخ، والبطاطا الحلوة، ولا تنسي المكسّرات، والبذور، والحبوب كالشوفان والكينوا، والبروتينات النباتية كالفاصولياء، والتوفو.

5- يعتقد العديد من الأشخاص أن هذا النظام سيحرمهم تناول الطعام في المطاعم وخارج المنزل، وهذا الأمر ليس صحيحاً. الحقيقة هي أن مطاعم عديدة تُقدم مأكولات مخصصة لتجربة مأكولات نباتية جديدة ، كما أنه يمكن الطلب من النادل إجراء بعض التعديلات على طبق معين ترغبين بتناوله.

6- تعرفي على البدائل وجربي إعداد الأكلات المفضلة دون اللحم وقد تتفاجأين عند معرفة أن العديد من الأطباق لا تحتاج سوى بدائل بسيطة. على سبيل المثال، حضري الفلفل الحار النباتي بدون اللحم المفروم وأضيفي علبة إضافية من الفول الأسود، أو حضري الفاهيتا باستخدام مزيد من التوفو الأكثر صلابة بدلاً من الدجاج.

7- ابحثي على شبكة الإنترنت عن قوائم الطعام النباتية والتي تمنحك بدائل واحتمالات عديدة أو قومي بشراء كتب طهي الأطعمة النباتية. وكلما زاد التنوع في نظامك الغذائي النباتي، زادت فرصتك في أن تلبي جميع احتياجاتك من العناصر الغذائية.

8- هناك خطوات أخرى عليك مراعاتها والاهتمام بها لمردود أكبر من النظام الغذائي النباتي، أهمها ممارسة الرياضة أياً كان نوعها.

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