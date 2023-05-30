8 خطوات هامة للحفاظ على قوة النظر

الوكيل الإخباري- هل تزور طبيب العيون بشكلٍ دوري؟ وهل تحرص على ارتداء النظارات الشمسية عند الخروج من المنزل؟



لا تقتصر خطوات الحفاظ على النظر على الانتباه لنوع الأطعمة التي تستهلكها فقط.



وتناول "تجمع القصيم الصحي" في السعودية مجموعة من النصائح التي يمكنك الالتزام بها بتغريدة شاركها عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر".

اضافة اعلان



8 خطوات للحفاظ على نظرك:



تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية المفيدة لصحة العين، مثل الجزر، والسبانخ، والطماطم، والأسماك



ارتداء النظارات الواقية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة عند الخروج من المنزل، أو القيادة



تجنّب الإجهاد والتوتر الذي يمكن أن يؤثر على الصحة العامة للجسم، وبالتالي العيون



إجراء فحوصات دورية للتأكد من سلامة العين، وتشخيص أي مشاكل صحية مبكرًا



استخدام الأجهزة الإلكترونية بشكلٍ صحيح، والتأكد من أخذ فترات راحة للعين

عند الجلوس أمام الحاسوب، أو استخدام الهاتف المحمول تجنّب التدخين للمحافظة على صحة الأوعية الدموية



استخدام ضوء مناسب وقوي لتفادي تعرّض العين للظّلام، أو الإضاءة المفرطة



الحفاظ على النظافة الشخصية، والحرص على تنظيف الأدوات التي تُستخدم للعين يوميًا، مثل العدسات اللاصقة، والنظارات

سي ان ان

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة