8 طرق طبيعية لعلاج الغثيان

الوكيل الإخباري _ يعد الغثيان من اكثر المشاكل الشائعة التي يعاني منها الكثير من الاشخاص ، وغالبًا ما يكون مرتبطًا بالتهاب المعدة والأمعاء، ويتجنب المصابون به تناول الأطعمة والمشروبات، خوفًا من التعرض للتقيؤ، تعرف على ابرز الطرق الطبيعية للتخلص من هذه المشكلة :

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1- الجلوس بعد تناول الطعام

يفضل الجلوس بعد تناول الطعام، لأن وضعية الاستلقاء الذي يتخذها الجسم عند النوم تؤدي إلى ارتجاع العصارة المعدية، مما يزيد من الشعور بالغثيان، خاصة في حال المعاناة من الحموضة أو ارتجاع المريء.



2- فتح نافذة

فتح نوافذة السيارة قد يساهم في التغلب على الغثيان الناتج عن دوار الحركة، لأن الهواء النقي يلعب دورًا فعالًا في التخفيف من الشعور به.



3- الكمادات الباردة

تطبيق كمادة باردة على الجزء الخلفي من الرقبة لبضع دقائق، قد يساعد على علاج الغثيان، لأن البرودة تساهم في خفض درجة حرارة الجسم التي عادةً ما ترتفع عند الشعور به.



4- العلاج بالضغط

علاج طبي بديل، يستهدف نقاط الضغط بجسم الإنسان المرتبطة بالشعور بالغثيان، الموجودة في معصم اليد، ولكن يراعى أن يكون الضغط برفق، مع تدليك المنطقة في حركة دائرية لبضع دقائق.

5- تمارين التنفس

إذا كان الغثيان ناتجًا عن التوتر والقلق، يمكن التغلب عليه بممارسة تمارين التنفس عدة مرات، بحيث يكون التنفس ببطء عن طريق الأنف، مع حبس النفس لمدة 3 ثوان، ثم إخراجه ببطء من الفم.



6- إلهاء العقل

في بعض الأحيان، يكون علاج الغثيان متمثلًا في إلهاء العقل بشيء آخر، مثل قراءة كتاب أو الجلوس أمام التليفزيون، لأن التفكير فيه يزيد من حدته.



7- الأعشاب الطبيعية

يمكن الاعتماد على المشروبات العشبية للتغلب على الغثيان، مثل النعناع (يحتوي على مادة المنثول المهدئة لاضطرابات المعدة)، وشاي البابونج (يهدئ الأعصاب ويخفف القلق والتوتر)، والزنجبيل (يتميز بخصائص المضادة للقئ والغثيان)، والليمون (غني بحمض الستريك الذي يساعد على الهضم وتحسين حركة الأمعاء).



8- تجنب المشروبات الغازية

يعتقد بعض الأشخاص أن المشروبات الغازية تساعد على هضم الطعام وعلاج الغثيان، بل على العكس، فهي تؤدي إلى زيادة الانتفاخ وتفاقم الحموضة وارتجاع المريء، بسبب محتواها العالي من الصودا والسكريات.



المصدر : الكونسلتو



