8 علامات تحذيرية تؤكد وجود تطور خطير لتليف الكبد الصامت

الوكيل الاخباري - يعتبر مرض الكبد الدهني أو تدهن الكبد من الأمراض الخطيرة التي يجب عدم تجاهلها، حيث لا يشعر الإنسان بالإصابة به، لأنه لا يعطي أعراض مرضية مباشرة مثل الألم.

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وبمجرد وصول الكبد إلى هذه الحالة الحرجة لا يمكن إعادته إلى طبيعته، الأمر الذي يدخل الإنسان في أزمة مرضية حقيقية يعاني منها الكثيرون حول العالم.

* إليك 8 أعراض تشير إلى تلف الكبد:

ثمانية أعراض تدل على بداية حدوث التليف الكبدي والتي تبدأ عند ارتفاع نسب الدهون في الكبد عن نسبة 10%، وهذه الأعراض هي كالتالي:

- الغثيان والتقيؤ.

- الإعياء.

- الضعف والضمور.

- حكة في الجلد أو خطوط حمراء صغيرة على الجلد فوق الخصر واصفرار الجلد وبياض العينين (اليرقان).

- الحرارة.

- قشعريرة.

- فقدان الشهية وفقدان الوزن.

- آلام في مناطق الكبد.



* أعراض أخرى تدل على ظهور المشكلة:

- أوجاع في مركز البطن، أو في الجانب الأيمن العلوي منه.

- تضخم الكبد.

- بقع داكنة وغير موحدة وغير متجانسة على الجلد، وخاصة في مناطق الرقبة وتحت الإبطين.

- أحيانا يترافق ظهور المرض مع نزيف أنفي متكرر ونزيف اللثة وتساقط شعر وتورم في الساقين والكاحلين والقدمين.





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