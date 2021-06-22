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الثلاثاء، 22-06-2021 04:15 م

8 علامات تحذيرية تؤكد وجود تطور خطير لتليف الكبد الصامت

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الوكيل الاخباري - يعتبر مرض الكبد الدهني أو تدهن الكبد من الأمراض الخطيرة التي يجب عدم تجاهلها، حيث لا يشعر الإنسان بالإصابة به، لأنه لا يعطي أعراض مرضية مباشرة مثل الألم.

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وبمجرد وصول الكبد إلى هذه الحالة الحرجة لا يمكن إعادته إلى طبيعته، الأمر الذي يدخل الإنسان في أزمة مرضية حقيقية يعاني منها الكثيرون حول العالم.

 

* إليك 8 أعراض تشير إلى تلف الكبد:
ثمانية أعراض تدل على بداية حدوث التليف الكبدي والتي تبدأ عند ارتفاع نسب الدهون في الكبد عن نسبة 10%، وهذه الأعراض هي كالتالي:
- الغثيان والتقيؤ.
- الإعياء.
- الضعف والضمور.
- حكة في الجلد أو خطوط حمراء صغيرة على الجلد فوق الخصر واصفرار الجلد وبياض العينين (اليرقان).
- الحرارة.
- قشعريرة.
- فقدان الشهية وفقدان الوزن.
- آلام في مناطق الكبد.


* أعراض أخرى تدل على ظهور المشكلة:
- أوجاع في مركز البطن، أو في الجانب الأيمن العلوي منه.
- تضخم الكبد.
- بقع داكنة وغير موحدة وغير متجانسة على الجلد، وخاصة في مناطق الرقبة وتحت الإبطين.
- أحيانا يترافق ظهور المرض مع نزيف أنفي متكرر ونزيف اللثة وتساقط شعر وتورم في الساقين والكاحلين والقدمين.

 

سبوتنيك

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