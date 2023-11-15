8 مشروبات طبيعية للتخلص من سموم الجسم

الوكيل الإخباري - يوفر ماء الديتوكس، أو التخلص من السموم، الكثير من الفوائد للجسم، بما يشمل المساعدة في إنقاص الوزن .

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وتوضح اختصاصية التغذية غاريما غويال أن "الماء ضروري جدًا لترطيب الجسم وطرد جميع السموم من الجسم. يمكن استخدام الماء الممزوج بالفواكه أو الخضروات أو الأعشاب للحصول على فوائد صحية إضافية".



كما تساعد مياه التخلص من السموم في فقدان الوزن والحفاظ على توازن درجة الحموضة في الجسم وتحسين صحة الجهاز الهضمي وتعزيز المناعة وزيادة مستويات الطاقة وتبييض البشرة وإشراقها.



8 مشروبات للتخلص من السموم

1. الليمون والخيار

يتم نقع شرائح الخيار والليمون والنعناع في الماء. يعمل فيتامين C ومضادات الأكسدة الموجودة في الليمون على تعزيز المحتوى الغذائي في كوب الماء.



2. الزنجبيل والكركم

عند إضافة شرائح الزنجبيل وقليل من الكركم والليمون إلى الماء، فإنه يساعد على تحسين الهضم بفضل الزنجبيل في حين أن الكركمين، أحد مضادات الأكسدة القوية في الكركم، يساعد على التخلص من الجذور الحرة التي تسبب الإجهاد التأكسدي في الجسم.



3. التوت والليمون

يتم تحضيره عن طريق نقع التوت وشرائح الليمون في الماء. يحتوي مشروب التوت بالليمون على الكثير من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.



4. البطيخ والنعناع

يمكن خلط قطع البطيخ وأوراق النعناع الطازجة والليمون في الماء. يحتوي البطيخ على فيتامين A وفيتامين C، بينما يُعرف النعناع بخصائصه المضادة للغثيان.



5. خل التفاح

تعتبر إضافة ملعقة صغيرة من خل التفاح والليمون والعسل إلى الماء طريقة رائعة لتقليل إجمالي السعرات الحرارية.



6. الحمضيات

يعد مزيج شرائح الحمضيات في الماء مصدرًا رائعًا لفيتامين C ومضادات الأكسدة.



7. الكزبرة والليمون

يمكن تحضيره عن طريق نقع أوراق الكزبرة الطازجة وشرائح الليمون في الماء. يحتوي كل من الكزبرة والليمون على مضادات الأكسدة التي تمنع تلف الخلايا.



8. الرمان والنعناع

تتضمن طريقة التحضير نقع بذور الرمان وأوراق النعناع في الماء. يساعد النعناع على تحسين عملية الهضم ومنع الغثيان فيما يساعد الرمان على مكافحة الجذور الحرة بسبب محتواه من مضاد الأكسدة البوليفينول.

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