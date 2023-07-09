9 أعراض لسرطان الكبد .. وهؤلاء أكثر عرضة للإصابة به

الوكيل الإخباري- الكبد هو أكبر عضو في جسم الإنسان، إذ يؤدي عدداً من الوظائف الأساسية، منها إزالة الفضلات والسموم، وإنتاج الصفراء.



وسرطان الكبد هو سرطان يبدأ في الخلايا الكبدية، و يعتمد مستوى خطورة سرطان الكبد على حجم الخلايا السرطانية، ولا تظهر أعراضه عادة حتى يصل إلى مراحل متأخرة، لذلك قد تكون الفحوصات المنتظمة هي الحل للبقاء على قيد الحياة.



وفي السطور التالية، نذكر لكم أسباب وأعراض سرطان الكبد، والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة به، وفقًا لما جاء في موقع "mayoclinic".



- الأعراض:

فقدان الوزن غير المبرر.

فقدان الشهية.

ألم بالجزء العلوي من البطن.

الغثيان.

القيء.

الضعف العام.

الإرهاق.

انتفاخ البطن.

اصفرار البشرة وبياض العينين (اليرقان).



- الأسباب:

يبدأ سرطان الكبد في النمو عندما تُحدث خلايا الكبد تغييرًا (طفرات) في حمضها النووي داخل الخلية، وهو المادة التي تمنح الإرشادات الخاصة بكل عملية كيميائية تحدث في الجسم.



تؤدِّي طفرات الحمض النووي إلى تغييرات في هذه الإرشادات، ومن نتائج ذلك أن الخلايا قد تبدأ في النمو خارج نطاق السيطرة، وتُشكل ورم سرطاني.



وعادةً يكون سبب الإصابة بسرطان الكبد معروفًا كما يحدث في حالات عدوى التهاب الكبد المزمن، ولكن أحيانًا تحدث الإصابة على الرغم من عدم وجود أي أمراض وأسبابها غير الواضحة.



- الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الكبد:



1. مرضي السكري:

الأشخاص المصابون بارتفاع مستويات السكر في الدم أكثر عرضةً للإصابة بسرطان الكبد من غير المصابين.



2. مرضي الكبد الدهني غير الكحولي:

يزيد تراكم الدهون في الكبد من خطر الإصابة بسرطان الكبد.



3. مدمني الكحوليات:

يؤدي تناول كمية كبيرة من الكحوليات بصورة يومية إلى الإصابة بتلف الكبد غير القابل للعلاج، وزيادة مخاطر إصابتك بسرطان الكبد.



4. المصابين بأمراض الكبد الوراثية:

يزداد خطر الإصابة بسرطان الكبد للأشخاص المصابون بأمراض الكبد الوراثية مثل ترسب الأصبغة الدموية، ومرض ويلسون.



5. الأشخاص اللذين يعانون من تليف الكبد:

كما أن الأشخاص اللذين يعانون من تليف الكبد، أكثر عرضة للإصابة بهذا النوع من السرطان.



6. الوراثة:

كما يعد الأشخاص اللذين لديهم تاريخ عائلى للإصابة بهذا السرطان أحد عوامل الخطر أيضًا.

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