9 نصائح تساعدك على النوم خلال موجات الحر

الوكيل الإخباري- يلعب النوم دورا حاسمًا في تجديد طاقتنا واستعادة نشاطنا الجسدي والعقلي.

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وقد تُصاحب فصل الصيف موجات حارة قاسية تؤثر بشكل مباشر على جودة النوم لدينا. ويُعد النوم خلال موجات الحرارة أحد التحديات التي يواجها كثيرون، ويتخطّى (هذا التحدي) أحيانًا القدرة على الاحتمال. فدرجات الحرارة المرتفعة تؤثّر على قدرتنا على الاسترخاء والنوم بشكل صحي.



للحصول على أفضل جودة للنوم، أوصى الخبراء منذ فترة طويلة بالنوم في غرفة باردة – يُستحسن في حرارة تتراوح بين 60 و67 درجة فهرنهايت (15.6 إلى 19.4 درجة مئوية).



ماذا يحدث عندما لا تتمكن من تحقيق ذلك أثناء موجة الحر ومن دون مكيف هواء؟



سواء كنت تعيش في مناطق تتعرّض لموجات حرارة شديدة أو تخطّط لقضاء وقت في أماكن تتمتّع بطقس حار، إليك 10 نصائح حول كيفية النوم خلال موجات الحر الشديدة لتحسين جودة نومك خلال فصل الصيف. كما تساعدك على تجنّب اضطرابات النوم، والحفاظ على صحتك ونشاطك طوال اليوم.





نصائح تساعدك على النوم خلال موجات الحرارة



اشرب الماء وحافظ على رطوبتك

كُل وجبات خفيفة

ارتدِ ملابس خفيفة

برِّد غرفة نومك

خصّص وقتًا للاسترخاء

استحمّ بالماء الفاتر

إبحث عن أبرد مكان للنوم

حافظ على جدول نوم منتظم

مارس الرياضة بأمان



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