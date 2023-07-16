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الأحد، 16-07-2023 04:57 م

بـ6 خطوات.. كيف تقّي نفسك من التسمم الغذائي أثناء السفر؟

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الوكيل الإخباري- من المعروف أن التسمم الغذائي هو نوع من الأمراض التي تنتقل عن طريق الطعام أو الشراب، نتيجة وجود جراثيم أو ملوثات ضارة أخرى.

ويعاني العديد من الأشخاص من التسمم الغذائي أثناء السفر.

ولذلك، نشرت وزارة الصحة السعودية، بتغريدة عبر حسابها على منصة "تويتر"، 6 نصائح يجب أخذها في عين الاعتبار.

اغسل الفاكهة والخضار جيدًا قبل تناولها
تأكد من صلاحية الأطعمة المعلبة
تجنب تناول الأطعمة المكشوفة
اغسل يديك جيدًا قبل وبعد الأكل
تناول الطعام المطهو مباشرة

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احرص على حفظ الأطعمة بالطريقة المناسبة

 

سي ان ان

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