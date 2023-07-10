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الإثنين، 10-07-2023 09:19 ص

كيف تمنع تزايد البعوض؟

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الوكيل الإخباري- يتزايد انتشار حشرات البعوض خلال فصل الصيف. ويُعتبر أحد أكثر نواقل الأمراض انتشارًا.

نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، 6 نصائح لمنع تزايد انتشار هذه الحشرات.

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ما هي؟

 

تغطية خزانات المياه المنزلية بإحكام، وتفريغها، وتنظيفها أسبوعيًا


استعمال الخزانات البلاستيكية والتخلص من الخزانات المعدنية المتهالكة


التخلص من القمامة في الحاويات الخاصة، مع تغطيتها


استخدام المبيدات الحشرية المناسبة في الحاويات الخارجية


النظافة المستمرة لمياه حمامات السباحة وتغييرها باستمرار


التخلص الدوري من أي مياه راكدة، سواء داخل المنازل وخارجها

 

سي ان ان 


 




 

 


 

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