الإثنين 2025-04-14 10:56 ص
 

أسباب الشعور بالنعاس أثناء النهار وكيفية معالجته

للا
تعبيرية
 
الإثنين، 14-04-2025 09:56 ص

الوكيل الإخباري-   الشعور بالنعاس خلال النهار قد يسبب انزعاجًا خاصةً إذا حدث أثناء العمل أو أداء الأنشطة اليومية. وفيما يلي بعض الأسباب التي قد تقف وراء ذلك:

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قلة النوم: عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم (6-8 ساعات) هو السبب الأكثر شيوعًا. من الضروري الحصول على نوم هادئ وغير متقطع.
اضطرابات النوم: مثل انقطاع النفس النومي أو متلازمة تململ الساقين، ما يؤدي إلى الاستيقاظ المتكرر ليلاً ويزيد من الشعور بالنعاس.
فرط النوم: قد يشعر البعض بالنعاس حتى بعد نوم كافٍ بسبب اضطرابات الساعة البيولوجية أو مشاكل مثل اضطراب حركة الأطراف الدورية.
الأمراض: بعض الحالات مثل الاكتئاب، فقر الدم، السكري، وأمراض القلب والكبد قد تؤدي إلى النعاس المستمر.


متى يجب استشارة الطبيب؟
إذا أثر الشعور بالنعاس على حياتك اليومية، يُنصح باستشارة الطبيب للبحث عن السبب وراء المشكلة وإجراء الفحوصات اللازمة.

 

الكونسلتو 

 
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