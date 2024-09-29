أسباب النبض في الجسم.. انتبه للأعراض

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الوكيل الإخباري- نبض الجسم من الأمور الشائعة التي يلاحظها بعض الأشخاص وعادة ما تحدث نتيجة العديد من الأسباب الصحية التي تتطلب العناية الدورية من الطبيب المختص لتجنب تفاقم المشكلة. اضافة اعلان





أسباب النبض بالجسم

هناك العديد من الأسباب وراء الإصابة بالنبض في الجسم حيث تتضح في:



- زيادة الشعور بالقلق والتوتر ومن ثم زيادة معدل ضربات القلب، مما قد يؤدي إلى الشعور بالنبض بشكل أكبر.



- ممارسة الرياضة، حيث يزداد معدل ضربات القلب لضخ المزيد من الأكسجين إلى العضلات، مما يسبب الشعور بالنبض.



- الحمل.



- ارتفاع درجة حرارة الجسم.



- المعاناة من فقر الدم، حيث يؤدي نقص الحديد في الدم إلى عدم كفاءة خلايا الدم الحمراء في حمل الأكسجين، مما يزيد الضغط على القلب للعمل بشكل أسرع لتعويض ذلك، وبالتالي يشعر الشخص بالنبض.



- اضطرابات الغدة الدرقية سواء النشاط أو الخمول الزائد عن المعدل الطبيعي.



- المعاناة من مشاكل القلب مثل عدم انتظام ضربات القلب أو قصور القلب.



- تناول بعض الأدوية مثل أدوية ضغط الدم وأدوية الربو.



- الإصابة بالجفاف، مما يزيد من لزوجة الدم وبالتالي الشعور بالنبض.



متى يجب استشارة الطبيب؟

أثبتت نتائج بعض الدراسات أنه من الضروري استشارة الطبيب المختص في حالة ظهور بعض الأعراض بجانب النبض من بينها:



- ألم في الصدر.



- ضيق في التنفس.



- الدوخة.



- الإغماء.



- تورم في الساقين.



- عدم انتظام ضربات القلب.



علاج النبض بالجسم

يعتمد علاج الشعور بالنبض على السبب الرئيسي وراء ظهور المشكلة حيث تتضح طرق العلاجي فيما يلي:



- ممارسة الرياضة بانتظام.



- اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضروات الطازجة.



- الحد من التوتر قدر الإمكان.



- تناول بعض الأدوية التي يصفها الطبيب المختص بجرعات محددة حسب كل حالة.



- تركيب منظم ضربات القلب.



- الخضوع إلى إجراء جراحة بالقلب.