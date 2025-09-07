أعراض بسيطة لكنها خطيرة.. متى يجب مراجعة أخصائي تقويم الأسنان؟

الوكيل الإخباري- لا ينبغي تجاهل طقطقة الفك، تخلخل الأسنان، أو تشقق الحشوة المستمر، فهذه الأعراض قد تدل على مشاكل في صحة الأسنان، والتي إذا تُركت دون علاج قد تؤدي إلى عواقب وخيمة.



تقول الدكتورة فيكتوريا رادكو، أخصائية طب وتقويم الأسنان: "إذا لاحظ الشخص طقطقة في الفك عند فتحه أو إغلاقه، فقد تكون هذه علامة على خلل في المفصل الصدغي الفكي. غالبا ما تكون وضعية الفك السفلي غير صحيحة، ما يؤثر تدريجيا على صحة الأسنان واللثة."

وأضافت أن من الأعراض المقلقة الأخرى انحسار اللثة وانكشاف جذور الأسنان، ما يؤدي مع الوقت إلى انخفاض حجم العظام وكثافتها، وزيادة حساسية الأسنان.

كما أكدت أن تآكل الأسنان، خاصة الأمامية، يعد علامة خطيرة، إذ يشير إلى توزيع غير متساو للحمل على الأسنان، وغالبا ما يصاحبه صداع، وضغط زائد على المفاصل، وتغير في ارتفاع العضة.



وأكدت الدكتورة أن التشقق المستمر للحشوة في نفس المكان يحتاج إلى اهتمام خاص، لأنه غالبا ما يدل على حمل زائد على الأسنان الناتج عن عضة غير صحيحة أو تزاحم الأسنان. كما أشارت إلى أن تخلخل الأسنان يُعد تحذيرا مهما، إذ يؤدي الحمل الزائد على الأسنان إلى تدهور النسيج العظمي الذي يدعمها، وقد ينتهي بفقدان السن إذا لم يتم التدخل.



وأوضحت الطبيبة أنه عند تزامن اثنين على الأقل من هذه الأعراض، يصبح من الضروري زيارة أخصائي تقويم الأسنان. وأضافت: "الكشف المبكر عن هذه المشكلات يسمح بإنقاذ الأسنان ومنع فقدانها المبكر. أحدث أدوات تصحيح العضة واستعادة الأداء السليم للأسنان والفكين هي أجهزة التقويم الشفافة."