السبت 2025-09-27 12:14 م
 

ألوان الخريف في طبقك.. فواكه تحمي قلبك وتحافظ على صحتك

تعبيرية
 
السبت، 27-09-2025 11:13 ص

الوكيل الإخباري-   مع دخول الخريف، تنصح خبيرة التغذية أنا لوزون بتناول الفواكه الموسمية، مثل الرمان، العنب، الكاكي، التفاح، الكمثرى، والحمضيات، لما لها من فوائد صحية كبيرة.

وأكدت أن السكر الطبيعي في الفاكهة لا يسبب السمنة، بل يمنح الشبع بفضل الألياف والماء، على عكس السكر المضاف في الأطعمة المصنعة.


وأضافت أن تناول 2 إلى 3 حصص يوميًا يعزز صحة القلب والتمثيل الغذائي، ويُفضل اختيار الفاكهة المحلية لدعم البيئة وتحقيق أقصى فائدة غذائية.


كما أوصت بتناول الفاكهة كوجبة خفيفة أو قبل التمارين لتعزيز الطاقة والتعافي العضلي.

 

