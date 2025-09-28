الأحد 2025-09-28 01:44 م
 

أيّها أكثر صحّة؟ القهوة الساخنة أم الباردة أم المثلّجة؟

الأحد، 28-09-2025 01:36 م

الوكيل الإخباري-   أظهرت مقارنة بين أنواع القهوة الثلاثة – الساخنة، الباردة، والمثلجة – أن جميعها تحتوي على مضادات أكسدة مفيدة للصحة، لكن الاختلاف يكمن في طريقة التحضير، مستوى الكافيين، وتأثيرها على المعدة.

🔸 القهوة الساخنة:
نكهة متوازنة وأعلى في مضادات الأكسدة.
تحوي كافيين أقل من الباردة.
قد تكون أكثر حموضة، ما قد يزعج بعض الأشخاص.
🔸 القهوة الباردة (Cold Brew):
تُنقع الحبوب بالماء لساعات طويلة.
أقل حموضة، أنعم في النكهة وأسهل على المعدة.
تحتوي على كافيين أكثر (حوالي 205 ملغ في الكوب الكبير).
🔸 القهوة المثلجة:
تُحضّر كالقهوة الساخنة وتُبرّد مع الثلج.
كافيين أقل من الباردة وأعلى من الساخنة قليلاً.
نكهة متوسطة بين الاثنين.


☕ الخلاصة:
اختر النوع الأنسب بناءً على تفاعل جسمك مع الكافيين والحموضة.
انتبه للمكونات المضافة (مثل السكر والكريمة) لأنها قد تلغي الفوائد الصحية.

 

