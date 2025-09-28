أيّها أكثر صحّة؟ القهوة الساخنة أم الباردة أم المثلّجة؟

الوكيل الإخباري- أظهرت مقارنة بين أنواع القهوة الثلاثة – الساخنة، الباردة، والمثلجة – أن جميعها تحتوي على مضادات أكسدة مفيدة للصحة، لكن الاختلاف يكمن في طريقة التحضير، مستوى الكافيين، وتأثيرها على المعدة.

🔸 القهوة الساخنة:

نكهة متوازنة وأعلى في مضادات الأكسدة.

تحوي كافيين أقل من الباردة.

قد تكون أكثر حموضة، ما قد يزعج بعض الأشخاص.

🔸 القهوة الباردة (Cold Brew):

تُنقع الحبوب بالماء لساعات طويلة.

أقل حموضة، أنعم في النكهة وأسهل على المعدة.

تحتوي على كافيين أكثر (حوالي 205 ملغ في الكوب الكبير).

🔸 القهوة المثلجة:

تُحضّر كالقهوة الساخنة وتُبرّد مع الثلج.

كافيين أقل من الباردة وأعلى من الساخنة قليلاً.

نكهة متوسطة بين الاثنين.



☕ الخلاصة:

اختر النوع الأنسب بناءً على تفاعل جسمك مع الكافيين والحموضة.

انتبه للمكونات المضافة (مثل السكر والكريمة) لأنها قد تلغي الفوائد الصحية.