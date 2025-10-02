ابتلاع العلكة.. ماذا يحدث في جهازك الهضمي؟

رغم ذلك، في حالات نادرة، قد يسبب ابتلاع عدة قطع من العلكة مع مواد أخرى انسدادًا معويًا، خصوصًا عند الأطفال. العلكة تتكون من بوليمرات لا تتحلل، لكنها تخرج من الجسم سريعًا.
الابتلاع العرضي لقطعة واحدة لا يسبب ضررًا، أما الابتلاع المتكرر فقد يؤدي لمشاكل هضمية، لذلك يُنصح بعدم ابتلاع العلكة عمدًا ومراقبة الأطفال جيدًا.
