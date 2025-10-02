ابتلاع العلكة.. ماذا يحدث في جهازك الهضمي؟

الوكيل الإخباري- تنتشر مقولة أن العلكة تبقى في المعدة لمدة 7 سنوات إذا ابتلعت، لكن الدراسات تؤكد أن هذا غير صحيح. العلكة تمر عبر الجهاز الهضمي وتُطرح مع البراز خلال يوم إلى يومين مثل أي مادة غير قابلة للهضم.

رغم ذلك، في حالات نادرة، قد يسبب ابتلاع عدة قطع من العلكة مع مواد أخرى انسدادًا معويًا، خصوصًا عند الأطفال. العلكة تتكون من بوليمرات لا تتحلل، لكنها تخرج من الجسم سريعًا.



الابتلاع العرضي لقطعة واحدة لا يسبب ضررًا، أما الابتلاع المتكرر فقد يؤدي لمشاكل هضمية، لذلك يُنصح بعدم ابتلاع العلكة عمدًا ومراقبة الأطفال جيدًا.