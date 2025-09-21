اختبار الوقوف على ساق واحدة: مؤشر بسيط لصحتك البدنية

الوكيل الإخباري- إذا لم تكن من محبي اليوغا، قد تجد صعوبة في الوقوف على ساق واحدة لفترة، لكن هذه الحركة البسيطة تكشف الكثير عن توازنك وصحتك البدنية.

كيفية الاختبار:

قف على ساق واحدة مع إبقاء اليدين على الوركين والعينين مفتوحتين. يبدأ التوقيت عندما ترفع قدمك وينتهي عندما تلمس الأرض مجددًا أو ترفع يديك.



أهميته:

يعتبر اختبارًا مفيدًا لقياس التوازن، ويساعد في تحديد حالات الضعف، خطر السقوط، واعتلال الأعصاب الطرفية.



المدة المتوقعة للوقوف حسب العمر:

18-39 سنة: 43 ثانية

40-49 سنة: 40 ثانية

50-59 سنة: 37 ثانية

60-69 سنة: 30 ثانية

70-79 سنة: 18 ثانية

80 سنة فأكثر: 5 ثوانٍ



الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الحفاظ على التوازن لفترات مناسبة قد يكونون أكثر عرضة لمشاكل صحية مع التقدم في العمر.