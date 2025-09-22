الإثنين 2025-09-22 01:58 م
 

ارتفاع ضغط الدم الخفي.. كيف تكشفه مبكرا؟

555
تعبيرية
 
الإثنين، 22-09-2025 11:59 ص

الوكيل الإخباري-   يحذّر الأطباء من خطورة ارتفاع ضغط الدم الخفي، وهو النوع الذي لا يُظهر أعراضًا واضحة في مراحله الأولى، ما يجعله يُعرف بـ"القاتل الصامت".

اضافة اعلان


وأوضح الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي، أن هذا النوع قد لا يسبب علامات ملحوظة، لكن بعض المصابين قد يشعرون أحيانًا بـدوخة، تعب عام، أو صداع خفيف — وهي أعراض غالبًا ما يتم تجاهلها.

 

كيف تكتشفه؟
أكد حتة أن الطريقة الوحيدة لاكتشافه مبكرًا هي قياس ضغط الدم بانتظام، خصوصًا لدى الأشخاص المعرضين للخطر مثل:
من لديهم تاريخ عائلي للمرض
المدخنين
مرضى السمنة
من يعانون من قلة النشاط البدني

 

طرق التحكم فيه
وأضاف أن السيطرة على ضغط الدم لا تعتمد فقط على الأدوية، بل تشمل أيضًا:
تقليل تناول الملح
ممارسة الرياضة
الحفاظ على وزن صحي
الابتعاد عن التوتر

 

 كما شدد على أهمية مراجعة الطبيب فور ظهور أعراض مثل:

صداع مفاجئ وشديد
اضطراب في الرؤية
خفقان القلب المستمر

 

واختتم حتة بالتأكيد على أن الوقاية المبكرة وإدارة نمط الحياة تظل الوسيلة الأفضل لتجنب مضاعفات ارتفاع ضغط الدم، وحماية القلب والأوعية الدموية على المدى الطويل.

 

الكونسلتو 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

مديرية الأمن العام

أخبار محلية إدارة مكافحة المخدرات تتعامل مع ثماني قضايا نوعية

56

طب وصحة طريقة غريبة لتخفيف الألم دون استخدام الأدوية

هيئة شباب كلنا الأردن فرع إربد تعلن بدء التسجيل في دورات متخصصة

أخبار محلية تخريج المشاركين بمعسكر "حل المشكلات بتكنولوجيا المعلومات" بإربد

يقغ

تكنولوجيا VPN: سلاحك السري لتصفح أسرع وأكثر أمانًا

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

أخبار محلية إعفاء السياح الأجانب من رسوم تأشيرة المغادرة وختم الجوازات في واحة أيلة

إضراب عام في إيطاليا لرفض المجازر الإسرائيلية على غزة

فلسطين إضراب عام في إيطاليا لرفض المجازر الإسرائيلية على غزة

طريق معان - المدورة

أخبار محلية انتهاء أعمال المرحلة الثالثة من مشروع تأهيل طريق معان - المدورة

أمانة عمّان تطلق برنامج " قادة المستقبل"

أخبار محلية أمانة عمّان تطلق برنامج " قادة المستقبل"



 
 





الأكثر مشاهدة