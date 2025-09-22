ارتفاع ضغط الدم الخفي.. كيف تكشفه مبكرا؟

وأوضح الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي، أن هذا النوع قد لا يسبب علامات ملحوظة، لكن بعض المصابين قد يشعرون أحيانًا بـدوخة، تعب عام، أو صداع خفيف — وهي أعراض غالبًا ما يتم تجاهلها.
أكد حتة أن الطريقة الوحيدة لاكتشافه مبكرًا هي قياس ضغط الدم بانتظام، خصوصًا لدى الأشخاص المعرضين للخطر مثل:
من لديهم تاريخ عائلي للمرض
المدخنين
مرضى السمنة
من يعانون من قلة النشاط البدني
وأضاف أن السيطرة على ضغط الدم لا تعتمد فقط على الأدوية، بل تشمل أيضًا:
تقليل تناول الملح
ممارسة الرياضة
الحفاظ على وزن صحي
الابتعاد عن التوتر
اضطراب في الرؤية
خفقان القلب المستمر
-
