ارتفاع ضغط الدم الخفي.. كيف تكشفه مبكرا؟

الوكيل الإخباري- يحذّر الأطباء من خطورة ارتفاع ضغط الدم الخفي، وهو النوع الذي لا يُظهر أعراضًا واضحة في مراحله الأولى، ما يجعله يُعرف بـ"القاتل الصامت".

اضافة اعلان



وأوضح الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي، أن هذا النوع قد لا يسبب علامات ملحوظة، لكن بعض المصابين قد يشعرون أحيانًا بـدوخة، تعب عام، أو صداع خفيف — وهي أعراض غالبًا ما يتم تجاهلها.

كيف تكتشفه؟

أكد حتة أن الطريقة الوحيدة لاكتشافه مبكرًا هي قياس ضغط الدم بانتظام، خصوصًا لدى الأشخاص المعرضين للخطر مثل:

من لديهم تاريخ عائلي للمرض

المدخنين

مرضى السمنة

من يعانون من قلة النشاط البدني

طرق التحكم فيه

وأضاف أن السيطرة على ضغط الدم لا تعتمد فقط على الأدوية، بل تشمل أيضًا:

تقليل تناول الملح

ممارسة الرياضة

الحفاظ على وزن صحي

الابتعاد عن التوتر

كما شدد على أهمية مراجعة الطبيب فور ظهور أعراض مثل:

صداع مفاجئ وشديد

اضطراب في الرؤية

خفقان القلب المستمر

واختتم حتة بالتأكيد على أن الوقاية المبكرة وإدارة نمط الحياة تظل الوسيلة الأفضل لتجنب مضاعفات ارتفاع ضغط الدم، وحماية القلب والأوعية الدموية على المدى الطويل.