عادات شائعة قبل النوم قد تضر دماغك دون أن تدري

الوكيل الإخباري- حذّر طبيب الأعصاب بايبينغ تشنغ من بعض العادات اليومية التي قد تبدو بسيطة لكنها تُشكل خطراً على صحة الدماغ، خاصة عند تكرارها قبل النوم.

في فيديو نشره على تيك توك، شدد على ضرورة تجنب ترك الشموع المعطرة مشتعلة أثناء النوم، ليس فقط بسبب خطر الحرائق، بل بسبب إطلاقها مركبات عضوية متطايرة وجسيمات دقيقة قد تؤثر على الإدراك وتزيد خطر الإصابة بالسرطان، خاصة في البيئات ضعيفة التهوية.



كما أشار إلى عادات أخرى ضارة:

الاستحمام بماء ساخن جدًا قبل النوم، مما قد يسبب انخفاض ضغط الدم وتدفق الدم إلى الدماغ، ويؤدي إلى الإغماء، خاصة لدى كبار السن.

عدم تهوية المكان أثناء النوم، ما يعزز تراكم الملوثات ويؤثر على جودة النوم وصحة الدماغ.



ودعم تحذيراته بأبحاث حديثة، منها دراسة نشرت في Nature Communications عام 2024، والتي ربطت بين التعرض للمركبات المتطايرة وتدهور الوظائف العقلية.



النصيحة: راقب عاداتك المسائية، فبعض التفاصيل الصغيرة قد تؤثر بشكل كبير على صحة دماغك وسلامتك العامة.