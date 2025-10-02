الخميس 2025-10-02 02:24 م
 

عادات شائعة قبل النوم قد تضر دماغك دون أن تدري

ر
تعبيرية
 
الخميس، 02-10-2025 01:00 م

الوكيل الإخباري-   حذّر طبيب الأعصاب بايبينغ تشنغ من بعض العادات اليومية التي قد تبدو بسيطة لكنها تُشكل خطراً على صحة الدماغ، خاصة عند تكرارها قبل النوم.

اضافة اعلان


في فيديو نشره على تيك توك، شدد على ضرورة تجنب ترك الشموع المعطرة مشتعلة أثناء النوم، ليس فقط بسبب خطر الحرائق، بل بسبب إطلاقها مركبات عضوية متطايرة وجسيمات دقيقة قد تؤثر على الإدراك وتزيد خطر الإصابة بالسرطان، خاصة في البيئات ضعيفة التهوية.


كما أشار إلى عادات أخرى ضارة:
الاستحمام بماء ساخن جدًا قبل النوم، مما قد يسبب انخفاض ضغط الدم وتدفق الدم إلى الدماغ، ويؤدي إلى الإغماء، خاصة لدى كبار السن.
عدم تهوية المكان أثناء النوم، ما يعزز تراكم الملوثات ويؤثر على جودة النوم وصحة الدماغ.


ودعم تحذيراته بأبحاث حديثة، منها دراسة نشرت في Nature Communications عام 2024، والتي ربطت بين التعرض للمركبات المتطايرة وتدهور الوظائف العقلية.


النصيحة: راقب عاداتك المسائية، فبعض التفاصيل الصغيرة قد تؤثر بشكل كبير على صحة دماغك وسلامتك العامة.

 

ارم نيوز 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

لا

فيديو منوع من أذكى الخدع البصرية لهذا المبنى: يبدو وكأنه يتحرك مع حركة الناس، لكنه في الحقيقة ثابت تماما

5

فيديو منوع أسرة ذكية لنقل المرضى في الصين دون عناء

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يهنئ الرئيس العراقي بالعيد الوطني لبلاده

للا

فيديو الوكيل آيباد فُقد داخل سيارة أجرة في عمّان – مناشدة للمساعدة

جامعة اليرموك

أخبار محلية أكاديمي من جامعة اليرموك يفوز بجائزة التميز بالدراسات الإسلامية في الشارقة

للا

فيديو الوكيل نائب رئيس جامعة آل البيت يوضح بشأن شكوى حول رسوم التسجيل بعد النقل من الجامعات

بر

تكنولوجيا ميزة جديدة طال انتظارها في سناب شات

نفذت وزارة المياه والري/سلطة المياه، من خلال وحدة الرقابة الداخلية، ومديرية الأحواض، ومديرية المشاغل المركزية، وبالتعاون مع شركة مياه الأردن "مياهنا"، ومديرية الأمن العام، وقوات الدرك، وقوات البادية ا

أخبار محلية المياه تضبط مزرعة في الموقر تعتدي على خط ناقل ١٦ انش وبيع صهاريج



 
 





الأكثر مشاهدة