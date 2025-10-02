التبول اللاإرادي لدى الأطفال: الأسباب والعلاج

الأعراض:
التبول أثناء النوم دون استيقاظ الطفل.
عدم إدراك امتلاء المثانة.
شعور الطفل بالخجل أو الانطواء.
الأسباب:
تأخر نضج الجهاز العصبي.
النوم العميق.
عوامل وراثية.
ضغوط نفسية.
نقص هرمون ADH الذي يقلل من إنتاج البول الليلي.
صغر سعة المثانة.
طرق العلاج:
العلاج السلوكي:
تنظيم شرب السوائل.
زيارة الحمام بانتظام.
تحفيز الطفل وتشجيعه.
تدريب المثانة على الاحتفاظ بالبول لفترات أطول.
الأجهزة:
أجهزة الإنذار التي توقظ الطفل عند بداية التبول.
الأدوية:
مثل ديسموبريسين لتقليل البول الليلي، ومضادات الكولين لترخية عضلات المثانة.
الدعم النفسي:
استشارة طبيب نفسي إذا كان السبب عاطفيًا.
