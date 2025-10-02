التبول اللاإرادي لدى الأطفال: الأسباب والعلاج

الوكيل الإخباري- التبول اللاإرادي مشكلة شائعة بين الأطفال فوق 5 سنوات، حيث يتبولون ليلاً مرتين شهريًا على الأقل لمدة 3 أشهر، مما يسبب لهم ولأهلهم إحباطًا نفسيًا وجسديًا.

الأعراض:

التبول أثناء النوم دون استيقاظ الطفل.

عدم إدراك امتلاء المثانة.

شعور الطفل بالخجل أو الانطواء.



الأسباب:

تأخر نضج الجهاز العصبي.

النوم العميق.

عوامل وراثية.

ضغوط نفسية.

نقص هرمون ADH الذي يقلل من إنتاج البول الليلي.

صغر سعة المثانة.



طرق العلاج:

العلاج السلوكي:

تنظيم شرب السوائل.

زيارة الحمام بانتظام.

تحفيز الطفل وتشجيعه.

تدريب المثانة على الاحتفاظ بالبول لفترات أطول.



الأجهزة:

أجهزة الإنذار التي توقظ الطفل عند بداية التبول.

الأدوية:

مثل ديسموبريسين لتقليل البول الليلي، ومضادات الكولين لترخية عضلات المثانة.

الدعم النفسي:

استشارة طبيب نفسي إذا كان السبب عاطفيًا.