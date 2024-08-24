الإفراط في استخدام الشاشة قد يقصر عمر الشباب

الوكيل الإخباري- حذّرت دراسة جديدة من أن تمضية وقت الشباب ملتصقاً بالهاتف والكمبيوتر والتلفزيون يقلل من احتمالات الوصول إلى سن الـ60.



ووجدت الدراسة التي استمرت عقوداً من الزمان أن الأشخاص في العشرينات من العمر، والذين شاهدوا الكثير من التلفزيون، انتهى بهم الأمر بصحة قلبية أسوأ بكثير لاحقاً.

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وأفادت النتائج بأن الحد من هذه العادة في وقت مبكر من الحياة إلى فوائد صحية حقيقية.



وبحسب "هيلث داي"، ارتفعت مخاطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتة الدماغية لدى من قضوا معظم الوقت في النظر إلى الشاشات المختلفة.



وأجريت الدراسة في جامعة كاليفورنيا، وتمت متابعة 4 آلاف شاب في العشرين من العمر لعدة عقود.



وأظهرت النتائج أن وقت الشاشة لم يكن خطيراً فقط في الشباب، فكل ساعة إضافية من وقت التلفزيون اليومي خلال منتصف العمر تزيد أيضاً من احتمالات إصابة الشخص بأمراض القلب التاجية بنسبة 55%، والسكتة الدماغية بنسبة 58%، وأمراض القلب بشكل عام بنسبة 32%.

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