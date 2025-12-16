البروتين بالقهوة.. معلومات "مهمة" لكل رياضي ومهتم بالرشاقة

الوكيل الإخباري- أصبح خلط مسحوق البروتين مع القهوة شائعًا بين الرياضيين ومن يهتمون باللياقة البدنية، إذ يساعد على تلبية الاحتياجات اليومية من البروتين، ويدعم بناء العضلات، زيادة القوة، تحسين الأداء البدني، وفقدان الوزن من خلال تعزيز الشبع والحفاظ على الكتلة العضلية.

مع ذلك، يحذر الخبراء من بعض المخاطر، مثل تلوث بعض المساحيق بالمعادن الثقيلة أو المواد غير المصرح بها، إضافة إلى مشاكل محتملة للأشخاص المصابين بحساسية اللاكتوز أو أمراض الكلى. ولتجنب المشاكل، يُنصح باختيار مساحيق معتمدة، قراءة المكونات بعناية، ومزج المسحوق أولاً مع الماء أو الحليب قبل إضافته للقهوة.