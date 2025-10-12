الأحد 2025-10-12 03:07 م
 

التدخين وتأثيره على تشوهات الجنين

الأحد، 12-10-2025 01:09 م

الوكيل الإخباري-   يمثل التدخين أثناء الحمل تهديدًا مباشرًا لصحة المرأة وجنينها، إذ يرتبط بزيادة خطر الإجهاض، الولادة المبكرة، وتشوهات الجنين، إلى جانب مشاكل في المشيمة وارتفاع ضغط الدم لدى الأم.

وبحسب تقارير طبية، فإن تعرض الجنين للنيكوتين والمواد السامة في التبغ يؤدي إلى:
نقص الوزن عند الولادة
تباطؤ النمو
تشوهات خلقية مثل الشفة الأرنبية
ارتفاع خطر متلازمة الموت المفاجئ للرضع (SIDS)
كما يشكل التدخين السلبي خطرًا مماثلًا، حتى إن لم تكن الأم مدخنة.


وينصح الخبراء بـ:
الإقلاع الفوري عن التدخين
تجنّب الأماكن التي يُدخن فيها
طلب الدعم من الطبيب أو مختصين لمساعدتها على الإقلاع


الإقلاع عن التدخين ليس فقط قرارًا صحياً للأم، بل هو خطوة حاسمة لحماية الجنين من مضاعفات قد ترافقه طوال حياته.

 

لبنان 24

 
 
