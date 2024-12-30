التهاب القلب لدى الأطفال، كيف تحمي أولادك منه ؟

الأعراض
• الحمى
• تقيؤ
• تعب غير مفسر
• ضيق التنفس
الأسباب والعوامل المسببة
• الإجراءات الجراحية: مثل العمليات الجراحية للأسنان التي قد تدخل البكتيريا إلى مجرى الدم.
• مشاكل القلب: مثل العيوب القلبية الخلقية، وجود صمام قلب اصطناعي أو تاريخ سابق من التهاب الشغاف.
المضاعفات
• التهاب الأنسجة القلبية
• مضاعفات في الأعضاء الأخرى مثل الكلى
• تضرر صمامات القلب أو تدهور وظيفة القلب
التشخيص
• تحاليل الدم: للكشف عن وجود العدوى
• تصوير القلب باستخدام الموجات فوق الصوتية: لتقييم حالة القلب والصمامات
العلاج
• المضادات الحيوية: للوقاية من العدوى قبل الإجراءات الطبية أو الجراحية.
• العلاج الوقائي: يجب إعطاء المضادات الحيوية للأطفال الذين لديهم عوامل خطر قبل أي إجراء طبي أو أسنان يسبب دخول البكتيريا إلى مجرى الدم.
الوقاية
• العناية بالفم والأسنان: إجراء فحوصات أسنان منتظمة واتباع نظام غذائي صحي للمحافظة على صحة الفم.
• استخدام المضادات الحيوية: فقط للأطفال الذين لديهم عوامل خطر موصى بها من قبل الجمعية الأمريكية للقلب.
• استشارة الطبيب: يجب على الآباء استشارة طبيب الأطفال لتحديد ما إذا كان الطفل بحاجة إلى المضادات الحيوية قبل الإجراءات الطبية أو أسنان معينة.
العلاجات البديلة
• الأعشاب: مثل الزنجبيل، التي يمكن أن تساعد في تقوية جهاز المناعة.
• المكملات الغذائية: مثل البروبيوتيك لدعم الصحة العامة والوقاية من العدوى.
خاتمة
الوقاية من التهاب الشغاف لدى الأطفال تتطلب اهتمامًا خاصًا، خصوصًا في الحالات التي تتضمن مشاكل قلبية أو عمليات جراحية. الالتزام بالإرشادات الوقائية وتناول المضادات الحيوية عند الحاجة يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالعدوى ومضاعفاتها.
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