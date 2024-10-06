الجوز البرازيلي.. مفتاح التنحيف لصاحبات الوزن الزائد

وبحسب مجلة "لايف ساينس" درس الباحثون تأثير الجوز البرازيلي على "نفاذية" الأمعاء، والمعروفة أيضًا باسم "الأمعاء المتسربة"، والالتهاب، وكلاهما مهمان للصحة العامة.
وشملت الدراسة 46 مشاركة من النساء اللاتي تم تصنيفهن ضمن فئة الوزن الزائد أو السمنة بناءً على مؤشر كتلة الجسم (BMI)، حيث تم تقسيمهن إلى مجموعتين: تناولت واحدة حبتين من الجوز البرازيلي يوميًا مع اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية، بينما اتبعت المجموعة الأخرى النظام الغذائي نفسه دون الجوز. وعلى مدار ثمانية أسابيع، تم مراقبة المؤشرات الحيوية المتعلقة بالالتهاب وصحة الأمعاء.
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