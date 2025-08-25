الخطأ الرئيسي في علاج الربو

⚠️ وأكدت أن:
"الغلوكوكورتيكوستيرويدات المستنشقة هي أساس علاج الربو، حتى في الحالات الخفيفة، لأنها تسيطر على الالتهاب وتمنع النوبات مستقبلاً."
✅ التخفيف المؤقت للأعراض لا يعني السيطرة على المرض. اتبع خطة علاج متكاملة بإشراف طبي.
