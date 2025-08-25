الخطأ الرئيسي في علاج الربو

الوكيل الإخباري- حذّرت د. ناتاليا نيناشيفا، أخصائية أمراض الحساسية والمناعة، من خطأ شائع يرتكبه كثير من مرضى الربو، يتمثل في الاعتماد فقط على موسعات الشعب الهوائية مثل السالبوتامول لتخفيف الأعراض، دون استخدام الأدوية الأساسية لعلاج الالتهاب المزمن.

اضافة اعلان



⚠️ وأكدت أن:

"الغلوكوكورتيكوستيرويدات المستنشقة هي أساس علاج الربو، حتى في الحالات الخفيفة، لأنها تسيطر على الالتهاب وتمنع النوبات مستقبلاً."



✅ التخفيف المؤقت للأعراض لا يعني السيطرة على المرض. اتبع خطة علاج متكاملة بإشراف طبي.