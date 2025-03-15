الصيام وصحة القلب.. هل يساعد في الوقاية من الجلطات الدموية؟

كيف يمنع الصيام تكوّن الجلطات؟
- يقلل تنشيط الصفائح الدموية، مما يقلل فرص التجلط.
- يعزز إنتاج حمض الإندول-3-بروبيونيك بواسطة البكتيريا النافعة في الأمعاء، وهو مركب يساعد في تقليل تجلط الدم.
- يحسّن تدفق الدم ويقلل من تلف الدماغ والقلب الناتج عن نقص التروية الدموية.
لمن يُنصح بالصيام المتقطع؟
يمكن أن يكون الصيام خيارًا علاجيًا مكملًا للأشخاص المعرضين لخطر السكتات الدماغية والنوبات القلبية، لكن من المهم أن يكون النظام الغذائي صحيًا ومتوازنًا أثناء الإفطار والسحور.
📌 الخلاصة
يُعد الصيام فرصة رائعة لدعم صحة القلب، بشرط الالتزام بنظام غذائي متوازن والابتعاد عن الأطعمة الضارة. إذا كنت تعاني من مشاكل قلبية، استشر طبيبك قبل تجربة الصيام المتقطع.
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