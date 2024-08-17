الفاكهة والخضروات خط الدفاع الأول لارتفاع ضغط الدم

وتمتد فوائد تناول المزيد من الفاكهة والخضروات إلى القلب والكليتين، ويرجع ذلك إلى أن الأطعمة النباتية، بشكل عام تخفض مستويات الحموضة في الجسم، بينما تؤدي اللحوم والألبان إلى زيادتها.
وأن مستوى الحموضة في الجسم قد انخفض مع هذا التعديل الغذائي.
وفي التجربة، تم تقديم الفواكه مثل: التفاح والبرتقال والخوخ والزبيب للمرضى في الدراسة، كما تم تقديم الخضروات بما في ذلك الجزر والقرنبيط والباذنجان والخس.
ووجد فريق البحث، من جامعتي تكساس وتافت، أن الزبيب كان الأكثر فاعلية في تحييد الحمض بالجسم.
وقال الباحثون: "يجب أن يكون التعديل الغذائي هو الأساس، أو أول شيء نقوم به في علاج من يعانون من ارتفاع ضغط الدم. فكرتنا هي أنه يجب أن نبدأ بالنظام الغذائي ثم نضيف الأدوية حسب الضرورة".
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