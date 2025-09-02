هل تناول الأناناس يوميا صحي؟

لكن رغم فوائده، الإفراط في تناوله قد يسبب:
ارتفاع السكر في الدم (خاصة لمرضى السكري)
انتفاخ أو وخز في الفم
مشكلات هضمية لمن لديهم ارتجاع مريء أو حساسية من الأطعمة الحمضية
أيضًا، عصير الأناناس يحتوي على سكر أكثر وألياف أقل، ما يجعله أقل فائدة من الفاكهة الطازجة.
النصيحة:
يمكن تناول الأناناس يوميًا باعتدال، ويفضّل دمجه مع بروتين أو دهون صحية. واستشر الطبيب إذا كنت تتناول أدوية مثل مميعات الدم.
