هل تناول الأناناس يوميا صحي؟

الوكيل الإخباري-   الأناناس فاكهة استوائية غنية بفيتامين C، المنغنيز، والألياف، كما يحتوي على إنزيم البروميلين الذي يساعد على الهضم ويخفف الالتهابات.

لكن رغم فوائده، الإفراط في تناوله قد يسبب:
ارتفاع السكر في الدم (خاصة لمرضى السكري)
انتفاخ أو وخز في الفم
مشكلات هضمية لمن لديهم ارتجاع مريء أو حساسية من الأطعمة الحمضية


أيضًا، عصير الأناناس يحتوي على سكر أكثر وألياف أقل، ما يجعله أقل فائدة من الفاكهة الطازجة.


النصيحة:
يمكن تناول الأناناس يوميًا باعتدال، ويفضّل دمجه مع بروتين أو دهون صحية. واستشر الطبيب إذا كنت تتناول أدوية مثل مميعات الدم.

 

