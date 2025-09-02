السكري من النوع 2: مضاعفات خطيرة تتجاوز ارتفاع السكر

أبرز المضاعفات:
أمراض القلب والسكتات الدماغية: بسبب تلف الأوعية وتراكم الدهون.
فقدان البصر: نتيجة اعتلال الشبكية وارتفاع خطر إعتام العدسة والزرق.
تلف الكلى: ما قد يؤدي للفشل الكلوي والحاجة لغسيل أو زرع كلى.
ضعف المناعة: وزيادة خطر العدوى الجلدية والتنفسية.
السرطان: السكري مرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطانات مثل الكبد والقولون.
فقدان السمع وتدهور الذاكرة: بسبب تلف الأعصاب والأوعية الدقيقة.
القلق والاكتئاب: نتيجة الضغط النفسي من إدارة المرض.
للوقاية:
مراقبة السكر بانتظام
اتباع نظام غذائي صحي
ممارسة الرياضة بانتظام
الإقلاع عن التدخين
المتابعة الطبية المستمرة
التحكم الجيد في السكري يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر هذه المضاعفات ويحسن جودة الحياة.
-
أخبار متعلقة
-
أخطاء شائعة تُفسد الرجيم وتمنع فقدان الوزن رغم الالتزام
-
الماتشا.. مشروب صحي أم سم بطيء؟
-
5 أطعمة لا يجب تخزينها في باب الثلاجة
-
الجانب المظلم للفواكه .. كيف تدمر أسنانك دون أن تشعر؟
-
5 طرق تؤثر بها تقلبات الطقس على صحة رئتيك
-
الهالات السوداء ليست مجرد تعب.. نقص هذه الفيتامينات قد يكون السبب الحقيقي
-
حجم الرقبة قد يكون مؤشرا لمشاكل صحية خفية
-
5 فوائد صحية مذهلة لرياضة التنس بانتظام