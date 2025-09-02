الثلاثاء 2025-09-02 02:27 م
 

السكري من النوع 2: مضاعفات خطيرة تتجاوز ارتفاع السكر

الوكيل الإخباري-   السكري من النوع الثاني لا يقتصر على ارتفاع الجلوكوز في الدم، بل يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة تؤثر في أجهزة الجسم كافة، ومنها:

أبرز المضاعفات:
أمراض القلب والسكتات الدماغية: بسبب تلف الأوعية وتراكم الدهون.
فقدان البصر: نتيجة اعتلال الشبكية وارتفاع خطر إعتام العدسة والزرق.
تلف الكلى: ما قد يؤدي للفشل الكلوي والحاجة لغسيل أو زرع كلى.
ضعف المناعة: وزيادة خطر العدوى الجلدية والتنفسية.
السرطان: السكري مرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطانات مثل الكبد والقولون.
فقدان السمع وتدهور الذاكرة: بسبب تلف الأعصاب والأوعية الدقيقة.
القلق والاكتئاب: نتيجة الضغط النفسي من إدارة المرض.

للوقاية:
مراقبة السكر بانتظام
اتباع نظام غذائي صحي
ممارسة الرياضة بانتظام
الإقلاع عن التدخين
المتابعة الطبية المستمرة 

التحكم الجيد في السكري يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر هذه المضاعفات ويحسن جودة الحياة.

 

ارم نيوز 

 
 








