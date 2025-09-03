أجمل 5 عطور لخريف 2025: دفء، فخامة، وأناقة

1. Punk Romantic – Valentino
عطر جريء وغير تقليدي، يمزج بين الزهور والنفحات الغنية. مثالي للمرأة القوية التي تبحث عن حضور فريد.
2. Eau de Papier – Diptyque
رائحة ناعمة وراقية من الميموزا والمسك الأبيض، تمنحكِ انتعاشاً هادئاً يدوم طوال اليوم. مثالي للأيام الباردة.
3. The Alchemy of Senses – Maison Francis Kurkdjian
عطر فاخر بنفحات العنبر والأخشاب. حضور قوي وأناقة تدوم لساعات، مثالي للسهرات والمناسبات الخاصة.
4. Devotion – Dolce & Gabbana
أنوثة مفعمة بالحياة مع الفانيليا والزهور البيضاء ولمسة حمضيات. عطر راقٍ يناسب كل الأوقات.
5. La Vie Est Belle – Lancôme
عطر كلاسيكي محبوب بلمسات دافئة من الباتشولي والفانيليا. رمز للأنوثة والجمال يدوم طوال اليوم.
🌿 اختاري عطرك لهذا الخريف بعناية، ودعيه يروي حكايتك بصمت وأناقة.
-
أخبار متعلقة
-
8 طرق.. الأفضل للحصول على شعر نظيف وصحي
-
مع بداية سبتمبر.. استعيدي نضارة بشرتك بتقنيات تجميلية حديثة وآمنة
-
الترقيع يعود إلى الواجهة: موضة تجمع بين الإبداع والاستدامة
-
رغم موضة الراحة.. الكعب العالي لا يفقد بريقه
-
من الصيف إلى الخريف: ألوان شعر دافئة
-
روسيا تدعم ازدهار الموضة العربية
-
العناية بالشعر في الخريف: دليلك لتجنب الجفاف والتساقط
-
نقاط البولكا ... لأظافر ناعمة وعصرية