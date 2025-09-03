الأربعاء 2025-09-03 02:06 م
 

أجمل 5 عطور لخريف 2025: دفء، فخامة، وأناقة

الأربعاء، 03-09-2025 12:30 م

الوكيل الإخباري-   مع نسمات الخريف، يحين وقت اختيار عطر يعكس روح الموسم الدافئة والراقية. إليكِ 5 عطور مميزة لا تُفوّت:

1. Punk Romantic – Valentino
عطر جريء وغير تقليدي، يمزج بين الزهور والنفحات الغنية. مثالي للمرأة القوية التي تبحث عن حضور فريد.


2. Eau de Papier – Diptyque
رائحة ناعمة وراقية من الميموزا والمسك الأبيض، تمنحكِ انتعاشاً هادئاً يدوم طوال اليوم. مثالي للأيام الباردة.


3. The Alchemy of Senses – Maison Francis Kurkdjian
عطر فاخر بنفحات العنبر والأخشاب. حضور قوي وأناقة تدوم لساعات، مثالي للسهرات والمناسبات الخاصة.


4. Devotion – Dolce & Gabbana
أنوثة مفعمة بالحياة مع الفانيليا والزهور البيضاء ولمسة حمضيات. عطر راقٍ يناسب كل الأوقات.


5. La Vie Est Belle – Lancôme
عطر كلاسيكي محبوب بلمسات دافئة من الباتشولي والفانيليا. رمز للأنوثة والجمال يدوم طوال اليوم.

🌿 اختاري عطرك لهذا الخريف بعناية، ودعيه يروي حكايتك بصمت وأناقة.

 

فوشيا 

 
 
