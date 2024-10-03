تحذير لهذه الفئة من تناول الذرة المشوية

الوكيل الإخباري- لا خلاف على القيمة الغذائية العالية للذرة المشوية والمذاق اللذيذ التي تتمتع به، ولكن يحظر على بعض الأشخاص تناولها، لأنها تؤثر سلبًا على صحتهم.



الفئات الممنوعة من تناول الذرة المشوية

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