تحذير لهذه الفئة من تناول الذرة المشوية

الفئات الممنوعة من تناول الذرة المشوية
في هذا الصدد، قالت الدكتورة مروة إبراهيم، أخصائية التغذية العلاجية، إن هناك فئات ممنوعة من تناول الذرة المشوية لاعتبارات صحية.
وأوضحت مروة أن الذرة المشوية تتميز بمحتواها العالي من الألياف الغذائية، التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء وتسهيل عمليتي الهضم والإخراج، ومع ذلك، يجب تناولها باعتدال، لأن الإفراط فيها يؤدي إلى تهيج القولون.
وأشارت أخصائية التغذية العلاجية إلى خطورة تناول الذرة المشوية على مرضى حساسية الذرة، لأنها تحفز الجسم على إنتاج المزيد من مادة الهيستامين، مما يؤدي إلى استثارة بعض الأعراض.
وبحسب موقع "MedicineNet"، هناك أمراض قد تمنعك من تناول الذرة المشوية، أبرزها:
- داء السكري: يتسبب الذرة المشوية في ارتفاع مستويات سكر الدم، نظرًا لمحتواها العالي من الكربوهيدرات.
- عدم تحمل الجلوتين: قد تسبب الذرة المشوية للأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلة اضطرابات هضمية مزعجة، مثل تقلصات المعدة والإسهال والإمساك.
وأكدت مروة أن الذرة المشوية للأشخاص الأصحاء تقدم للجسم العديد من الفوائد، أبرزها:
- فقدان الوزن، لأن أليافها الغذائية تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء لساعات طويلة، مما يقلل السعرات الحرارية المستهلكة على مدار اليوم.
- تقوية الجهاز المناعي، لاحتوائها على مضادات أكسدة، تعزز قدرة الجسم على التصدي للبكتيريا والفيروسات.
- تقليل الشعور بالتعب، لأن الكربوهيدرات المتوفرة بها تمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط.
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