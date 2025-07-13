حقائق عن ضربة الشمس وطرق الوقاية منها

الوكيل الإخباري- مع ارتفاع درجات الحرارة، يحذر الخبراء من خطورة الإصابة بضربة الشمس، وهي حالة طارئة تحدث عندما يفشل الجسم في التبريد بعد التعرض الطويل للحرارة أو الرطوبة العالية.



تبدأ الأعراض بارتفاع حرارة الجسم فوق 39 درجة مئوية، وتظهر على شكل صداع، دوخة، احمرار وجفاف الجلد، تسارع في ضربات القلب، غثيان، وارتباك قد يصل إلى فقدان الوعي.



ويؤكد الأطباء أن ضربة الشمس تتطلب تدخلاً فورياً، حيث يُنصح برش الجسم بالماء، أو غمره، والجلوس في مكان بارد، إلى جانب شرب السوائل حتى وصول المساعدة الطبية.



الفئات الأكثر عرضة:

كبار السن (65 عامًا فأكثر)



المصابون بأمراض القلب أو الجهاز العصبي



متناولو أدوية تؤثر على التعرق مثل مضادات الذهان والتشنجات



وينصح المختصون بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، وشرب كميات كافية من الماء، والانتباه إلى مؤشرات الحرارة والرطوبة خلال أشهر الصيف الحارة.



الوقاية تبدأ بالوعي.. فاحذر من تجاهل الإشارات.

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